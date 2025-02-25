【3/8開催】会員限定イベント『wakA-Zcreプロジェクトメンバーズクラブ パーティー』限定グッズの会場販売が決定！2/28 20時よりオンライン受注販売も開始！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、2025年3月8日（土）に開催される『wakA-Zcreプロジェクトメンバーズクラブ パーティー』の会場にて、限定グッズを販売することをお知らせいたします。また2月28日（金） 20:00より「wakA-Zcre Project Member's Club Official Store」にてオンライン受注販売を開始いたします。

■販売グッズ詳細

・Long Sleeve T-shirt（ロングスリーブTシャツ） 5,500円（税込）

・Acrylic Stand（アクリルスタンド）Type:A／Type:B 各2,000円（税込）

・Mesh Pouch（メッシュポーチ）GREEN／BLACK 各2,500円（税込）

・Bromide Set A（ブロマイド5枚セット）A／B 各1,000円（税込）

・Bromide Set A（ブロマイド6枚セット）C／D 各1,200円（税込）

※全商品、受注期間限定のため、お早めにお申し込みください。

※商品画像はイメージです。実際の色味やデザインとは異なる場合がございます。

※価格は税込です。

■「会場販売」について

イベント当日、会場内の特設ブースにて販売いたします。開場中および終演後も販売を行いますが、各商品の在庫には限りがございます。売り切れ次第、販売を終了いたしますのでご了承ください。また、グッズ販売のご利用は、当日の該当公演チケットをお持ちのお客様に限らせていただきます。

【イベント名】

wakA-Zcreプロジェクトメンバーズクラブ パーティー

【日程】

2025年3月8日（土）

【会場】

東京・CITY HALL GOTANDA

【イベント詳細】

https://waka-zcre-pmc.jp/news/detail/EXh0qjU5p3yJwcuKYUhEQ

▼「会場販売」に関する詳細はこちら

https://waka-zcre-pmc.jp/news/detail/60IXVTAoJ2qskYhRlwGwgk

■「通信販売」について

2月28日（金） 20:00より「wakA-Zcre Project Member's Club Official Store」にてオンライン販売を開始いたします。会場に足を運べないファンの皆さまも、この機会にぜひご利用ください。 受注販売となりますので、お早めにご注文ください。

【販売場所】

wakA-Zcre Project Member's Club Official Store(https://official-ec-shop2.myshopify.com/collections/waka-zcre-project-members-club-official-store)

【受注期間】

◎受注開始 2025年2月28日 (金) 20:00～

◎受注締切 2025年3月6日 (木) 23:59

◎商品お届け 4月下旬より順次発送予定

▼「通信販売」に関する詳細はこちら

https://waka-zcre-pmc.jp/news/detail/402eTwWlg2ANHTePSbQ67s

【wakA-Zcre プロジェクトメンバーズクラブ詳細】

※2025年3月13日（木）をもって閉鎖となります。

■名称：

wakA-Zcreプロジェクトメンバーズクラブ

■URL：

https://waka-zcre-pmc.jp/

■会費：

・月額：500円（税込）

※年額プランへの加入は現在終了しております。

■公式サイト会員コンテンツ：

・NEWS

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE

・BIRTHDAY MAIL

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/