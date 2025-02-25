¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡Ù£³Ç¯À¸ÊÔ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó¡õ¤è¤¦¼Â¥Õ¥§¥¹¥¿2025³«ºÅ·èÄê¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¤âÂç¿Íµ¤¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡ÙÂÔË¾¤Î£³Ç¯À¸ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë»ÏÆ°――¡ª¡¡¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢£³Ç¯À¸ÊÔ¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¡ü£³Ç¯À¸ÊÔ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È£´Ëç¡ª¡ª
ËÙËÌ¥¯¥é¥¹
Î¶±à¥¯¥é¥¹
°½¾®Ï©¥¯¥é¥¹
°ìÇ·À¥¥¯¥é¥¹
£³Ç¯À¸ÊÔÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿Êµé¤·¤¿ËÙËÌ¡¢Î¶±à¡¢°½¾®Ï©¡¢°ìÇ·À¥¤Î£´¥¯¥é¥¹¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Ê¤ó¤È¹ç·×£´Ëç¡¢¥È¥â¥»¥·¥å¥ó¥µ¥¯ÀèÀ¸¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¤Ê¤ó¤È¹ç·×£²£°¿Í¡ª
£³Ç¯À¸ÊÔ¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊÑ¹ë²Ú¤Ê¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü£³Ç¯À¸ÊÔ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó
Áõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¡¢¤è¤¦¼Â£³Ç¯À¸ÊÔ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
https://youkosozitsuryoku-3rd.com/
£´Ëç¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÂ¾¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó¡¢ºîÉÊ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª
ÆÃ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î£³Ç¯À¸ÊÔ£±´¬¡õ£²Ç¯À¸ÊÔ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÅ¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó¤ÏÁá¤á¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡üX¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª¡ª
£³Ç¯À¸ÊÔ¤Î»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
ÃêÁª¤Ç£µÌ¾ÍÍ¤Ë°á³Þ¾´¸èÀèÀ¸¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù½ñÀÒ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë～3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@youkosozitsu¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ü¤è¤¦¼ÂºÇ¿·½ñÀÒ¾ðÊó¡ª¡ª¡¡¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¡ª
¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù¡õ¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£²Ç¯À¸ÊÔ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ Second List¡Ù¤¬3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÆ±»þÈ¯Çä¡ª
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù
£³Ç¯À¸ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡ª¡¡¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¹âÅÙ°éÀ®¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤Î¡¢ºÇ¸å¤Î£±Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡£
¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£²Ç¯À¸ÊÔ¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯ Second List¡Ù
¤è¤¦¼Â¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ª¡¡·ãÆ°¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿2Ç¯À¸ÊÔ¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÁí¤¶¤é¤¤¡ª
¡ü¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡¢³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª
¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Îº×Åµ¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤ë¡ª
¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025 £³Ç¯À¸ÊÔ³«ËëÈÇ in Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡Ù¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø£³Ç¯À¸ÊÔ¡×¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¡Ö¤è¤¦¼Â¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·¥¯¥é¥¹ÊÌ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¶ÆñÌä¤ÎÆæ²ò¤¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡Ö¿Êµé»þÆÃÊÌ²ÝÂê¡×¡¢¡Ö£³Ç¯À¸ÊÔ¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¡Ö¤è¤¦¼Â£³Ç¯À¸ÊÔ¡×¤Î³«Ëë¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¡ª
¡Ö¤è¤¦¼Â¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¢¡¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025 £³Ç¯À¸ÊÔ³«ËëÈÇ in Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
11:00～19:00
¡¦³«ºÅ¾ì½ê
Í³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤¡¡8F¡¡SPACE5¡¦6
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-7-1
¡¦Æþ¾ìÎÁ
ÌµÎÁ
¢¨3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ªÆü»öÁ°WEBÍ½Ìó¡ÊÀèÃå¡ËÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢3·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊªÈÎ½ä²ó¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯4·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
2025Ç¯5·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://youkosozitsuryoku-3rd.com/event/festa2025.html
¢¡³«ºÅÆâÍÆ
¡¦¿·¥¯¥é¥¹¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡Ö£³Ç¯À¸ÊÔ¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Á´20ÂÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Åù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ìÆâ¤ËÅÐ¾ì¡ª
¿·¤¿¤Ê¤ë³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥é¥¹¤´¤È¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È¤Îî°íð¤ò²Ì¤¿¤»¡ª
¡¦¿Êµé»þÆÃÊÌ²ÝÂê
¡Ö¤è¤¦¼Â¡×¤È¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ëSCRAP¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¡ª
Âî¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÄ¶ÆñÌäÂ·¤¤¤ÎÆ¬Ç¾Àï¤ËÄ©¤ß¡¢¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤»¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊÌ²ÝÂê¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¡Ö¤è¤¦¼Â¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Î¤¿¤á¤ËÃø¼Ô¡¦°á³Þ¾´¸è¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿SS¾®ºý»Ò¡Ø¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡Ù¤òÆ±Éõ¡ª
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤´¼«ÂðÅù¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆæ²ò¤¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨SCRAP¤È¤Ï...
¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢SCRAP¤Ç¤¹¡£
SCRAP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ÏÆæ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¡£¼«Ê¬¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÎ¸³¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÆþ¤ì¤ëÂÎ¸³¡Ä¤½¤ó¤Ê¡ÖÊª¸ìÂÎ¸³¡×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä¥ì¥³ー¥É²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¤â¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ù¡ÖSCRAP¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.scrapmagazine.com/
¡ù¡ÖSCRAP¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/scrapmagazine
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¡Ö¤è¤¦¼Â¡×£³Ç¯À¸ÊÔ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¿·³ØÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
ÈÎÇäÍ½Äê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊªÈÎ½ä²ó¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¥«¥É¥¹¥È¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥¿ーÈÎÇä¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
¢§¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê³Æ6¼ï¡Ë
¼ïÎà¡§A¡Ê°ìÇ·À¥¡¿ÌÖÁÒ¡¿É±Ìî¡¿¿¹²¼¡¿»³Â¼¡¿°½¾®Ï©¡Ë
¡¡¡¡¡¡B¡ÊËÙËÌ¡¿·Ú°æÂô¡¿¶ûÅÄ¡¿ÄÇÌ¾¡¿°Ë¿á¡¿Î¶±à¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó5.4cm
²Á³Ê¡§³Æ550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢§¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025¡Ù¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê20¼ï¡Ë
¼ïÎà¡§ËÙËÌ¡¿·Ú°æÂô¡¿¶ûÅÄ¡¿¹â±ß»û¡¿Ê¿ÅÄ¡¿Î¶±à¡¿ÄÇÌ¾¡¿°Ë¿á¡¿³ë¾ë¡¿ÀÐºê¡¿°½¾®Ï©¡¿¿¹²¼¡¿»³Â¼¡¿¶¶ËÜ¡¿µ´Æ¬¡¿°ìÇ·À¥¡¿ÌÖÁÒ¡¿É±Ìî¡¿¿Àºê¡¿ÅÏÊÕ
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎÌó2.9¡ß11.2cm¡¿ÂæºÂÌó5¡ß4.2cm¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É°ìÇ·À¥ÈÁÇÈ
¢§¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡Ê3¼ï¡Ë
¼ïÎà¡§°ìÇ·À¥ÈÁÇÈ¡¿ÄÇÌ¾¤Ò¤è¤ê¡¿·Ú°æÂô·Ã
ÆâÍÆ¡§¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¿ÉÛ¥Ý¥¹¥¿ー¡¿¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¡¿BIG´Ì¥Ð¥Ã¥¸
²Á³Ê¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025¡Ù¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ê¥Õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê6¼ï¡Ë
¼ïÎà¡§°ìÇ·À¥¡¿ÄÇÌ¾¡¿·Ú°æÂô¡¿ËÙËÌ¡¿ºäÌø¡¿°½¾®Ï©
¥µ¥¤¥º¡§Ìó10¡ß3cm°ÊÆâ
²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢§MF¤¿¤ÚJ EX¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ø2025¡ÙW¥¹¥¨ー¥ÉB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー
¼ïÎà¡§A¥¯¥é¥¹¡¿B¥¯¥é¥¹¡¿C¥¯¥é¥¹¡¿D¥¯¥é¥¹
¥µ¥¤¥º¡§B2¥µ¥¤¥º
²Á³Ê¡§³Æ4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿°Ê³°¤Ë¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://youkosozitsuryoku-3rd.com/event/festa2025.html¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦°½¾®Ï©¡õÎ¶±à¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ö¤è¤¦¼Â¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×³«ºÅ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
´ü´ÖÆâ¤ËÍ³ÚÄ®¥Þ¥ë¥¤²ñ¾ì¤Ë¤Æ¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢°½¾®Ï©¡õÎ¶±à¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î14Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨ÇÛÉÛ¿ô¤Ë¤ÏËèÆü¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬ÄêËç¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤éÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È
²ñ´üÃæ¤Î2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù¤ò¹ØÆþ¡¢
¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¦¤³¤½¼ÂÎÏ»ê¾å¼çµÁ¤Î¶µ¼¼¤Ø¡¡£³Ç¯À¸ÊÔ£±¡Ù¤Î½ñÀÒ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥Þー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÇÛÉÛ´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Î½ñÀÒ¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛÉÛ¿ô¤Ë¤ÏËèÆü¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£µ¬ÄêËç¿ô¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤éÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÄÉ²Ã´ë²è¤ä¥°¥Ã¥º¹ØÆþÆÃÅµ¤â¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡ª
¢¨¾¦ÉÊ¤äÆÃÅµ¤Î²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£