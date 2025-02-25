『ヤリチン☆ビッチ部』より、おげれつたなか先生による描き下ろしイラストを使用した新作グッズが「AnimeJapan 2025」で登場！中外鉱業ブースにて販売決定！
出展情報・通販はこちら！ :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「AnimeJapan 2025」にて『ヤリチン☆ビッチ部』の新商品を販売します。
おげれつたなか先生による"裏垢男子&隠し撮り"がコンセプトの描き下ろしイラストを使用した新作アイテムが販売決定！「アクリルフィギュアスタンド」のほか、通販商品として「シーツ」や「DM風アクリルメモスタンド」など多種多様のグッズが登場！
会場販売のほか、中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」にて予約販売を実施します。
ぜひ中外鉱業ブースをチェックしてください！
イベント情報
「AnimeJapan 2025」
・開催日時 2025年3月22日(土)～3月23日(日) 9:00～17:00(16:30最終入場)
・開催場所 東京ビッグサイト 東展示棟 東1～8ホール
・ブース名 中外鉱業ブース[J53]
・公式HP https://www.anime-japan.jp/
・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。
※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。
特典情報
＜会場限定特典＞
中外鉱業ブースにて『ヤリチン☆ビッチ部』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、クリアカード (全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！
＜通販限定特典（Chugaionline）＞
中外鉱業コンテンツ部ECサイトにて『ヤリチン☆ビッチ部』AnimeJapan 2025関連商品を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、ラメイラストカード (全9種)をランダムで1枚お渡しいたします！
※イベント会場と通販(Chugaionline)でお渡しする特典が異なります。
※特典プレゼントの詳細は中外鉱業 出展情報ページをご確認ください。
Web販売
Chugaionline（中外鉱業コンテンツ部ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/aj2025/
予約期間：2025年2月25日(火)16:00～3月24日(月)23:59
発送日：2025年6月以降順次発送予定
※一部商品は、期間中に準備数に達し次第受付を終了する場合がございます。予めご了承ください。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
製品情報
■アクリルフィギュアスタンド 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：1,870円(税込)
ラインナップ：遠野 高志、加島 優、矢口 恭介、藤咲 透、百合 絢斗、田村 唯、明美 圭一、糸目 幸士郎、鹿谷 樹（全9種）
■トレーディングホロ缶バッジ 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：1個 550円(税込)／1SET[9個入] 4,950円(税込)
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
■ポラショットコレクション(ランダムレア入り) 裏垢男子＆隠し撮りver.（全18種）
販売価格：1個 330円(税込)／1SET[10個入] 3,300円(税込)
※1SET10個入（ノーマルポラショット9枚 + レアポラショット1枚）
※トレーディングタイプですので種類は選べません。
※レアポラショット(全9種)がランダムに封入されています。
■ステッカーセット(9枚入り) 裏垢男子＆隠し撮りver.
販売価格：990円(税込)
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
※製品の性質上、稀にBOX・SETで全種類揃わないこともございます。
通販商品（中外鉱業コンテンツ部ECサイト「Chugaionline」）
■シーツ 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：12,100円(税込)
サイズ：約138×240cm
■キャラファイングラフ 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：16,500円(税込)
[表: https://prtimes.jp/data/corp/59072/table/621_1_89757d42d62e5207cc61f4273f722805.jpg ]
■BIGアクリルスタンド 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：3,520円(税込)
■アイコン風アクリルバッジ 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：660円(税込)
■DM風アクリルメモスタンド 裏垢男子＆隠し撮りver.（全9種）
販売価格：1,650円(税込)
※通販商品は会場での販売はございません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
権利表記・関連情報
【権利表記】
(C) 2016 OGERETSU TANAKA/GENTOSHA COMICS
【関連サイト】
『ヤリチン☆ビッチ部』公式サイト
https://www.gentosha-comics.net/book/b518503.html
おげれつたなか先生 公式X
https://x.com/tanaca_(https://x.com/tanaca_?lang=ja)
Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline