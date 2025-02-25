『いとこのこ』『異種族レビュアーズ』など「ドラドラしゃーぷ#」人気作品をASMR化！ 描き下ろしコミック特典なども魅力の新ASMRシリーズ「ドラドラうぃすぱー#」が3月より配信開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、Web漫画レーベル「ドラドラしゃーぷ#」の人気作品をASMR化する新規音声コンテンツシリーズ「ドラドラうぃすぱー#」を2025年3月よりDLsiteにて配信開始いたします。

▲「ドラドラうぃすぱー#」ロゴ

「ドラドラうぃすぱー#」とは？

「ドラドラしゃーぷ#」の人気作品を中心にASMR化する新たな音声シリーズ。バイノーラルマイクでの収録によって、通常のボイスドラマでは得られないヒロインたちとの癒しの空間をお届けします。さらに、ASMR購入者限定の特別な特典も付属。描き下ろしコミックなど、原作ファンにとってもたまらないコンテンツとなっております。

【第1弾】

●『「いとこのこ」いっしょに過ごす夏休みASMR』

- 価格：2,200円（税込）- CV：寺澤百花- 購入者特典：原作者・いぬちく先生描き下ろしコミック（4P）- 配信日：2025年3月7日（金）配信予定 ※配信開始日は変更になる可能性があります。

▼予告ページはこちら

https://kdq.jp/itokonoko_ASMR

▼原作コミック『いとこのこ』（著者：いぬちく）はこちら

https://comic-walker.com/detail/KC_004640_S?episodeType=first

【第2弾】

「異種族レビュアーズ」ASMR

- 価格：2,200円（税込）- CV：桑原由気- 購入者特典：作画・masha先生描き下ろしコミック（4P）- 配信日：2025年3月配信予定

▼原作コミック『異種族レビュアーズ』（原作：天原 作画：masha）はこちら

https://comic-walker.com/detail/KC_004338_S?episodeType=first

【第3弾】

「天獄で悪魔が僕を魅惑する」ASMR

- 価格：2,200円（税込）- CV：伊藤 静- 配信日：2025年4月配信予定

▼原作コミック『天獄で悪魔が僕を魅惑する』（著者：銀河味めてお）はこちら

https://comic-walker.com/detail/KC_003086_S?episodeType=first

今後も、人気作＆話題作のASMRが登場予定です。ご期待ください。

「ドラドラしゃーぷ#」とは？

KADOKAWAのWEB漫画レーベル。「カワイく鋭い話題作」をキャッチコピーとして、WEB発の漫画を中心に数多くの作品を掲載している。

▼代表作

・『異種族レビュアーズ』

・『宇崎ちゃんは遊びたい！』

・『ゲーセン少女と異文化交流』

▼ドラドラしゃーぷ#公式サイトはこちら

https://comic-walker.com/label/dradrasharp