『第50期 棋王戦コナミグループ杯 五番勝負』第3局 藤井聡太棋王と増田康宏八段の対局をYouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」で生中継決定！
株式会社東北新社
株式会社 囲碁将棋チャンネル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：倉元健児）が運営するYouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」では、3月2日（日）に行われる『第50期 棋王戦コナミグループ杯 五番勝負』第3局を生中継でお届けします。
YouTubeチャンネル「囲碁将棋プラス」では、1画面で対局室映像、天井カメラ、AI候補手の3画面が同時に楽しめるAIマルチ配信「棋王戦AIプラス」を同時生配信。 対局室の音声から対局者の息遣いや僅かな表情の変化を、そしてAI候補手のベスト5が常時表示されるため、臨場感溢れる音声と高度なAI分析の組み合わせによって、よりディープに対局をお楽しみいただけます。
なお、「囲碁・将棋チャンネル」でも一部同時生放送でお届けします。
◆生中継情報◆
第50期 棋王戦コナミグループ杯 五番勝負 第3局 藤井聡太棋王 vs 増田康宏八段
生配信YouTubeチャンネル：「囲碁将棋プラス」
3月2日（日）午前8時40分～対局終了まで
https://x.gd/3uGEr
※午前無料公開
CS放送：「囲碁・将棋チャンネル」
3月2日（日）午前8時45分～午後7時32分（一時中断、延長の場合あり）
https://www.igoshogi.net/shogi/live/50kiou.html
株式会社囲碁将棋チャンネルは株式会社東北新社のグループです。