【宮城県丸森町】金山工場団地の販売開始！
丸森町
【公募期間】
【公募対象業種】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/33392/table/46_1_d0223245366ea3fb9118243416a22a0f.jpg ]
【用地概要】
- 所在地：宮城県伊具郡丸森町金山字西新田６６番地
- 面積：１．４６ha（１区画のみ）
- 販売価格：１億６，２８０万円
- 取得方法：分譲のみ
工場団地に関する詳細はこちら（町HP） :
https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=1396
【お問合せ先】
【公募期間】
令和７年３月１日から同年３月３１日まで
※申込状況により、随時延長し募集いたします。
【公募対象業種】
日本標準産業分類のうち、次に掲げる業種を対象とします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/33392/table/46_1_d0223245366ea3fb9118243416a22a0f.jpg ]
※住居（併設を含む）及び事務所等を伴わない自家用倉庫、駐車場、資材置き場等は対象外とします。
【用地概要】
- 所在地：宮城県伊具郡丸森町金山字西新田６６番地
- 面積：１．４６ha（１区画のみ）
- 販売価格：１億６，２８０万円
- 取得方法：分譲のみ
工場団地に関する詳細はこちら（町HP） :
https://www.town.marumori.miyagi.jp/work/detail.php?content=1396
【お問合せ先】
丸森町役場 商工観光課 商工班
TEL：０２２４-８７-７６２０