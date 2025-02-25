大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」スマートフォン向けアプリ事前登録開始
株式会社サミーネットワークス
株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ北斗の拳」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。
そちらに先駆けて2025年2月25日（火）より、同アプリの事前登録を開始いたします。
大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！
設定変更はもちろん、ロングフリーズなど特定演出からのスタート、プレイ中のフラグ発動、パネルの変更が可能！「スマスロ北斗の拳」を存分にお楽しみください！
■アプリ概要
・名称：スマスロ北斗の拳
・事前登録開始日：2025年2月25日（火）
・配信開始予定日：2025年2月28日（金）
・価格：2,980円（税込）
・事前登録はこちら
┗AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6742165091
┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0002
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