大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」スマートフォン向けアプリ事前登録開始

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株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチスロ機「スマスロ北斗の拳」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。


　そちらに先駆けて2025年2月25日（火）より、同アプリの事前登録を開始いたします。





　大人気パチスロ機「スマスロ北斗の拳」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！


　設定変更はもちろん、ロングフリーズなど特定演出からのスタート、プレイ中のフラグ発動、パネルの変更が可能！「スマスロ北斗の拳」を存分にお楽しみください！


■アプリ概要


・名称：スマスロ北斗の拳


・事前登録開始日：2025年2月25日（火）


・配信開始予定日：2025年2月28日（金）


・価格：2,980円（税込）


・事前登録はこちら


　┗AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id6742165091


　┗Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.googleplay.cp0002










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