¡ÖÎÉ¼Á¤ÊÌô¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢Æñ¼£¡¦´õ¾¯¼À´µ¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×～㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
¡ã¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱¡¡¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²è¿ä¿ÊÉô¥á¥ó¥Ðー>
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢¡Ú1¿ÍÌÜ¡Û¾®Ìø ÍÛ°ì¤µ¤ó¡¢¡Ú2¿ÍÌÜ¡ÛÊ¿°æ ¿¿¿Í¤µ¤ó¡¢¡Ú3¿ÍÌÜ¡ÛËÌÈø Í¼ù»Ò¤µ¤ó¡¢¡Ú4¿ÍÌÜ¡ÛÎëÌÚ ¹¨ÏÂ¤µ¤ó
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2032Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎ¬¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×ÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×¤Î4¤Ä¤Î»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°åÌôÉÊÅù¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤«¤éÎ®ÄÌ¡¢¤½¤·¤ÆÄ´ºÞÌô¶É¤ä´µ¼ÔÍÍ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¶¯²½¤È³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯4·î¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹㈱¤Ë¡¢¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤ò´ë²è¡¦¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·¤·¤¤Éô½ð¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²è¿ä¿ÊÉô¡×¤¬È¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Î°åÌôÉÊÅùÀ½Â¤»ö¶È¤òÃ´¤¦¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Õ¥¡ー¥Þ㈱¤«¤éÊ¿°æ¿¿¿Í¤µ¤ó¤¬·óÇ¤¤Ç½Ð¸þ¤·¡¢Â¾¤Î¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÂç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÉôÌç¤Ç¸¦µæ³«È¯¿¦¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¸å¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ä°Û¶È¼ï¤Ë°Ü¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸ò¾Ä¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢»ö¶È³«È¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¼Ò³°¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²è¿ä¿ÊÉô¤Î¶ÈÌ³¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò´Ö¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÏ¢·È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ³«È¯·¿´ë¶ÈÅù¤È¤Î¸ÄÊÌ°Æ·ï¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ°Æ·ï¤ÎÃµº÷¤Î¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ð¥¤¥ª´ØÏ¢¥Ñー¥È¥Ê¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤òË¾¤à´ë¶È¤È¤ÎÀÜ¿¨µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢Ê¿°æ¤µ¤ó¤Îº£¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤·Ð¸³¤ä¿ÍÌ®¤¬Âç¤¤¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¹½ÃÛ¤È±¿ÍÑ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹´ë²è¿ä¿ÊÉôÄ¹ Ê¿°æ¤µ¤ó
㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ëÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢2021Ç¯Ëö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Ê¿°æ¤µ¤ó¤ÏÆ±¼Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆñÉÂ¡¦´õ¾¯¼À´µ¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ä¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¡¢1Æü¤âÁá¤¯³×¿·Åª¤Ê¤ªÌô¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î²ÃÆ£¼îÍöÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¡¢㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ëÍÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
°åÌô¶È³¦¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¿°æ¤µ¤ó¤ÈÄ¹Ç¯¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë¼èÄùÌòCBO¤ÎÊ¿ÅèÍÍ¤È¤ÎÌÌÃÌ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È㈱ÍÍ¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥¢¥¦¥È¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤½¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°½Ò¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¾ï¤Ë´µ¼ÔÍÍ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¿·Ìô¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¶¨¶È¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë ¼èÄùÌòCBO Ê¿Åè ¿¾ÏÍÍ¡¢Ê¿°æ¤µ¤ó
¡¡À½Ìô¶È³¦¤ËÌ²¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎÉ¼Á¤ÊÌô¤Î¸¶ÀÐ¡£¤½¤Î±£¤ì¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡Ê²ÁÃÍ¡Ë¤òÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢Ëá¤¾å¤²¡¢¤è¤êÁá¤¯´µ¼ÔÍÍ¤Îµá¤á¤Æ¤¤¤ë°åÌôÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×Ìô¤Î¼ï¤òºÆÅÙÁÏÌô¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡¢°åÌôÉÊ¶È³¦¤Î¥µー¥¥å¥éー¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈÁÏÀ¤³¤½¤¬Æ±¼Ò¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¼çÎÏ¤Î¿·µ¬°åÌôÉÊ¸õÊä¤ÏGXV-001¡£´õ¾¯¼À´µÍÑ°åÌôÉÊ¤Ç³«È¯¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹Å¬±þ¾É¤ÏÀÈ¼åX¾É¸õ·²¡¢¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¡¢½Ñ¸å¤»¤óÌÑ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢¡Ú1¿ÍÌÜ¡ÛÊ¿°æ¤µ¤ó¡¢¡Ú2¿ÍÌÜ¡Û㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÃÆ£ ¼îÍöÍÍ¡¢¡Ú3¿ÍÌÜ¡Û㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë ¼èÄùÌòCBO Ê¿Åè ¿¾ÏÍÍ
Ê¿°æ¤µ¤ó¤Î½Ð¸þ¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Õ¥¡ー¥Þ㈱¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Ï¡Ö»þÂå¤¬µá¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¡ÈUnmet Medical Needs¡É¢¨1¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£´õ¾¯¼À´µ¤ÎÄêµÁ¤ÏÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´µ¼Ô¿ô¤ÏÀ¤³¦¤ÇÌó3²¯¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢´õ¾¯¼À´µ¤Ï6,000¼ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´õ¾¯¼À´µ¤Î¤¦¤Á95¡ó¤Ç¼£ÎÅË¡¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¢¨2¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÉÂµ¤¤Ç¤ªº¤¤ê¤Î´µ¼ÔÍÍ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¡¢Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯1·î16ÆüÈ¯É½¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/ir_material15/243606/00.pdf( https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/ir_material15/243606/00.pdf )
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Õ¥¡ー¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Web¥µ¥¤¥È¡Ö´ðËÜÍýÇ°¡×¥Úー¥¸
https://www.alfresa-pharma.co.jp/profile/ideals.html( https://www.alfresa-pharma.co.jp/profile/ideals.html )
¢¨1. Unmet Medical Needs¡§¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤Þ¤ÀÍ¸ú¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ë°åÎÅ¥Ëー¥º
¢¨2. ÆüËÜÀ½Ìô¹©¶È¶¨²ñ¡Ö´õ¾¯¼À´µ ´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
https://www.jpma.or.jp/shared/pdf/20230209.pdf( https://www.jpma.or.jp/shared/pdf/20230209.pdf )
¼çÎÏ¤Î¿·µ¬°åÌôÉÊ¸õÊä¡ÖGXV-001¡×¤ÎÅ¬±þ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ØÄêÆñÉÂ¤Ç¤¢¤ëÀÈ¼åX¾É¸õ·²¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢È¯Ã£¾ã³²¡ÊÃÎÅª¾ã³²¡¢¼«ÊÄ·¹¸þ¡¢Ãí°Õ·çÇ¡¡¢Â¿Æ°¡¢¹¶·âÀ¤Ê¤É¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿çÌ²¾ã³²¡¢ÉÔ°Â¡¢¤¦¤Ä¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÙÄ¹¤¤´é¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤Ê¤É¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤ò¼¨¤¹¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤Î¸½¤ìÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢³ÎÄê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ï°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢¿ä·×¤ÇÌó5,000¿Í¤Î´µ¼ÔÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¿ÇÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ÇÃÇÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅÌô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¸ú¤Ê¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤¬Áá´ü¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅÌô¤Î³«È¯¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¤Ï¤ª¤â¤Ë½÷»ù¤ËÈ¯¾É¤¹¤ë»ØÄêÆñÉÂ¤Ç¡¢°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¿Ê¹ÔÀ¤Î¿À·Ð¼À´µ¤Ç¤¹¡£À¸¸å6¥ö·î¤«¤é2ºÐº¢¤Þ¤Ç¤ÏÈ¯Ã£¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¸À¸ìµ¡Ç½¤ä±¿Æ°µ¡Ç½¤¬¼¡Âè¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¼ê¤¬°®¼ê¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤«¤éÆ°¤«¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¾¼ê¤òÀö¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Êâ¹Ô¾ã³²¡¢Ìë´Ö¤Î¶½Ê³¤äÂçÀ¼¤òÈ¼¤¦ÆÃÄ§Åª¤Ê¿çÌ²¾ã³²¡¢¤Æ¤ó¤«¤ó¡¢Ìµ¸ÆµÛ¤ä²á¸ÆµÛ¡¢ÇØ¹ü¤ÎÏÑ¶Ê¡ÊÂ¦×¿¡Ë¡¢¶¯¤¤ÊØÈë¤Ê¤É¤Î¼«Î§¿À·Ð¾É¾õ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¼£ÎÅË¡¤Ï¤Þ¤À³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½Ñ¸å¤»¤óÌÑ¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çµ¯¤³¤ë°ì»þÅª¤Ê°Õ¼±¤Îº®Íð¤Ç¤¹¡£¼ê½Ñ¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤ËµÞ¤ÊÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¶½Ê³¤·¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¡Ê²á³èÆ°·¿¡Ë¤ä¡¢µÕ¤ËÌµµ¤ÎÏ¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤ÆÈ¿±þ¤¬Ë³¤·¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¡ÊÄã³èÆ°·¿¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Îº®¹ç·¿¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¸¸³Ð¤äÌÑÁÛ¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¤ÎÊý¤Ç¤ÏÈ¯¾ÉÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢½Ñ¸å¤Î²óÉü¤ä¼£ÎÅ¡¢´Ç¸î¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æþ±¡´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ø¤Î¿Ê¹Ô¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¡¢»àË´Î¨¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç°åÌôÉÊ¥¢¥¯¥»¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤
Ê¿°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¶¯²½¤È³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬»ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÌÀÆü¤Î¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¤È³ÈÂç
¡¡¡ÖÌô¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ØGXV-001¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ ¥Õ¥¡ー¥Þ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¿À·Ð·Ï¼À´µ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë»ê¤ë¤´»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥°¥ëー¥×¤Î°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊÅù²·Çä»ö¶È¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢Á÷¡¦ÇÛÁ÷¤Î¤´»Ù±ç¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤Äµ¡Ç½¤ò¥Èー¥¿¥ë¤ËÅý¹ç¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²æ¡¹¤Î²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¸å¡¢Ì©¤ËÏ¢·È¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆñÉÂ¡¦´õ¾¯¼À´µ¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ä¤´²ÈÂ²¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³×¿·Åª¤Ê¤ªÌô¤ò1Æü¤âÁá¤¯¤ª¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°åÌôÉÊ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊ¿°æ¤µ¤ó¤ÏÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£
㈱¥¸¥§¥¯¥¹¥ô¥¡¥ë¤Î³§ÍÍ¤ÈÊ¿°æ¤µ¤ó