相模原出身バンド[Alexandros] presents 大型野外音楽フェス「THIS FES ’25 in Sagamihara」2DAYS開催決定！
相模原市役所
「さがみはらチアリングパートナー」スペシャルアンバサダーを務める、相模原出身バンド
[Alexandros]が、市内初開催となった昨年に引き続き、豪華アーティストをゲストに迎えた大型野外音楽フェスを開催することとなりましたのでお知らせします。
相模原市では今年も、相模原愛溢れる彼らが開催するこの大型野外音楽フェスを準備から終演まで、全面協力により盛り上げていきます。
【公演概要】
（１）タイトル：[Alexandros] presents THIS FES '２５ in Sagamihara
（２）日 程：２０２５年１１月１日(土)、２日(日)
（３）会 場：相模原ギオンフィールド及びその周辺
（４）主 催：THIS FES ’2５ in Sagamihara実行委員会
(株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
（５）後 援：相模原市
（６）協 力：ユニバーサルミュージック合同会社
※詳細はこちらのHPをご覧ください。
イベントHP：https://thisfes.com