山寺宏一のコメントが到着！主演ジム・キャリーの声を担当…“僕もクラクラになりながら頑張りました” 『エース・ベンチュラ［新録吹替版］』2月28日(金)、「BS10スターチャンネル」でいよいよ初公開！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

1990年代半ば、主演映画『エース・ベンチュラ』、『マスク』が立て続けに大ヒットとなり、一躍、世界的スターとなった俳優ジム・キャリー。『エース・ベンチュラ』は、ペット専門の私立探偵が、イルカの誘拐事件をユニークな方法で解決してゆく姿を描く爆笑映画で、のちに「コメディ王」とも呼ばれるようになったキャリーの初主演作です。

(C) 1994 Morgan Creek Productions, Inc. All Rights Reserved.

そんなキャリーの声を数々の日本語吹替版で担当し、吹替愛好家には「ほぼフィックス(専属)」として認識されているのが声優・山寺宏一。実は山寺が担当していなかった本作に、一般視聴者から熱いリクエストが寄せられ、このたび「BS10スターチャンネル」が新録版を制作。2月28日(金)の放送で初公開します!

この初放送に向けて、山寺宏一よりコメントが到着しました。

【エース・ベンチュラ】山寺宏一コメント

今回このような企画を立てて頂きありがとうございます!

ジム・キャリーとは同世代で、これまで何度も吹き替えて来ました。

しかし彼が30年以上前に全力で演じたエースを、今僕が吹き替えるのは大きなチャレンジでした。

マスクもかぶって無いし、CGもほぼ使って無いはずなのに、

生身の人間とは思えないほど顔も身体も自由自在、やりたい放題の演技をしています。

その凄まじい面白さを伝えるべく、僕もクラクラになりながら頑張りましたので、

是非ともお楽しみ下さい!

山寺宏一

吹替キャストはほかに、ショーン・ヤングを小島幸子、コートニー・コックスを園崎未恵、ダン・マリーノを小野寺悠貴、トーン・ロックを三宅健太、ジョン・カポダイスを山本満太、トロイ・エヴァンスを杉野田ぬき、レイノール・シェインを越後屋コースケ、ウド・キアを平林剛。さらに麦人、野路ももこと、吹替界を代表する贅沢な布陣でお届けします!

【BS10スターチャンネル】『エース・ベンチュラ[新録吹替版]』 初公開放送(C) 1994 Morgan Creek Productions, Inc. All Rights Reserved.

放送:BS10スターチャンネル

放送日時:2月28日(金)よる10:40~

作品詳細:https://www.bs10.jp/star/movie/detail/33351/

監督:トム・シャディアック

出演:ジム・キャリー/山寺宏一(吹替)、ショーン・ヤング/小島幸子(吹替)、

コートニー・コックス/園崎未恵(吹替)、ダン・マリーノ/小野寺悠貴(吹替)、

トーン・ロック/三宅健太(吹替) ほか

《あらすじ》

エース・ベンチュラは、マイアミに事務所を構えるペット専門の私立探偵。持ち前の厚かましさと勘の良さで、迷子の動物を探し出す腕前は超一流。ある日、地元NFLチーム、マイアミ・ドルフィンズのマスコットであるイルカが誘拐され、その捜索を依頼される。管理責任者メリッサは、アメフト界最大のイベント、スーパーボウルを2週間後に控え、選手の士気に関わると大弱り。早速エースは手がかりを見つけるが…。

【BS10スターチャンネル(BS10-2,201ch)】

映画とドラマを愛する全ての人のためのプレミアム映画専門チャンネル。日本語吹き替えでの放送も充実し、ここでしか観られない激レアな吹替版や貴重作、視聴者の観たいにこたえるリクエストコーナー、最新ハリウッド大作から不朽の名作、独占海外ドラマなど極上の映画体験をお届けします。

https://www.bs10.jp/star/