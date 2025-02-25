日本の魅力を世界へ伝える「HHKBカラーキートッププロジェクト」第三弾「蒲公英（たんぽぽ）」のキートップセットを販売
株式会社PFU（社長執行役員：村上 清治、以下 PFU）は、高性能コンパクトキーボードHappy Hacking Keyboard（以下HHKB）ProfessionalシリーズよりHHKBカラーキートッププロジェクト第三弾として「蒲公英（たんぽぽ）」を販売します。
本プロジェクトは、HHKBを通して日本の魅力をグローバルに発信・提供することを目的としています。
第三弾は、春の訪れを感じさせてくれる日本でポピュラーな花「蒲公英」をイメージしたキートップセットを数量限定（合計3,000台 内訳：国内2,250台、海外750台）(注1)で販売します。
春の日差しの中で咲く蒲公英のようなあたたかい黄色の本商品は、全キーの付け替えはもちろん、第一弾で販売した「桜」や第二弾で販売した「山葵」、定番色の白・墨・雪との組み合わせもお楽しみいただけます。
蒲公英のように明るくあたたかい黄色が心地よいHHKBライフをお届けします。
本プロジェクトは国内外の多くの方からキートップのバリエーションを増やしてほしいとの要望を受け、製品化を実現しました。
キー配列やサイズといった変わらないコンセプトを大切にしながらも技術の進化やお客様のニーズに合わせて、遊び心をもって楽しむキーボードとして、今後もユーザーの皆様に愛用いただけるように進化してまいります。
第四弾は、2025年秋の販売を予定しています。
春の日差しの中で咲く「蒲公英」をイメージしたキートップセット
春の訪れを感じさせてくれる日本でポピュラーな花「蒲公英」をイメージしたキートップセットを数量限定で、国内は2,250台（英語配列：525台、日本語配列：750台、英語配列無刻印：725台、日本語配列無刻印：250台）をPFUダイレクト（注2）にて販売します。
春の日差しの中で咲く蒲公英のようなあたたかい黄色が、手元を優しく彩ります。
１. 刻印モデル
２. 無刻印モデル
カスタマイズ事例
全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするのもおすすめです。その日の気分に合わせてアレンジしてみてください。白、墨の中央印字キートップセット(https://www.pfu.ricoh.com/news/2023/news231121.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)も販売していますので組み合わせてお使いいただき、カスタマイズをお楽しみください。
ギャラリー
グローバルでの販売について
米国・欧州・中国にて順次、販売します。詳しくは「HHKB」Global Official Site(https://happyhackingkb.com/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)をご確認ください。
今後について
今後も順次カラーキートップセットを販売してまいります。第四弾は、2025年秋に販売予定です。
複数のカラーを組み合わせればアレンジの幅がより一層広がりますので、ぜひご期待ください。
価格・商品構成
商品名：キートップセット（蒲公英）英語配列
（型名：PD-KB400KTLYC）(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pd-kb400ktlyc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
価格（税込）：8,250円
販売開始日：2025年2月25日
商品名：キートップセット（蒲公英）英語配列／無刻印（型名：PD-KB400KTLYN）(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pd-kb400ktlyn.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
価格（税込）：8,250円
販売開始日：2025年2月25日
商品名：キートップセット（蒲公英）日本語配列
（型名：PD-KB420KTLYC）(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pd-kb420ktlyc.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
価格（税込）：9,240円
販売開始日：2025年2月25日
商品名：キートップセット（蒲公英）日本語配列／無刻印（型名：PD-KB420KTLYN）(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/hhkb-option/detail_pd-kb420ktlyn.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
価格（税込）：9,240円
販売開始日：2025年2月25日
本商品は、HHKB Professionalシリーズに対応したキートップセットです。
販売開始日
2025年2月25日
※ PFUダイレクト各店舗（本店、Amazon、楽天、Yahoo!）での販売は準備が整い次第、順次行います。
商標について
HappyHacking、HHK、HHKBは、株式会社PFUの日本における登録商標です。
その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
注釈
注1：完売後、ご要望が多い場合は、再販の可能性もございます。ただし、必ず再販が保証されるものではありません。
注2：PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
関連リンク
- 「HHKB」紹介サイト(https://happyhackingkb.com/jp/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
- 「PFUダイレクト」ホームページ(https://www.pfu.ricoh.com/direct/hhkb/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
- 「HHKB」公式SNSアカウント・X(https://x.com/PFU_HHKB?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)・Facebook(https://www.facebook.com/PFUHHKB/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)・YouTube(https://www.youtube.com/user/PFUHHKB?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
- 「HHKB」Global Official Site(https://happyhackingkb.com/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=PRTimes)
お客様お問い合わせ先
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 販売推進統括部 SS/KB販売推進部 HHKBプロモーション課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。