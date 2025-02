＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2025年2月25日に『J.P.ウィンクル（MSX版）』をリリース

株式会社D4エンタープライズ

2025年2月25日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG(※)』において、新規コンテンツ『J.P.ウィンクル(MSX版)』のリリースを開始しました。

願いを叶えてくれる聖書を求めて古城を冒険するアクションゲーム。

果たして小人族のジュイは全ての聖書を発見できるのか。

タイトル : J.P.ウィンクル(MSX版)

ジャンル : アクション

メーカー : MSX Licensing Corporation

オリジナル版発売年:1986年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1943

紹介動画URL : https://youtu.be/BTLnvEvYoKU

発 売 日 : 2025年2月25日

価 格 : 770円

権利表記 :

(C)2025 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2025 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

主人公のジュイは、タルタル国にあるムルクの森に住む、小人族の少年だった。ある朝、偶然見かけた人間のお姫様アニタに、一目で恋をしてしまいました。それから、ジュイの頭の中は、アニタ姫の事で一杯。忘れる事ができません。ジュイは自分の気持を押えきれなくなり、村の長老に相談にいきました……。



本作は1986年にリリースされたサイドビューのアクションゲーム。プレイヤーはユドルフォ城を舞台に、モンスターやトラップを避けながら願いを叶えてくれるという13冊の聖書を探す冒険をします。「?」には、一度だけ体当たりで敵を倒せる剣、ドアを開ける鍵、壁を壊せるツルハシ、空中を飛べる翼、姿を消せる透明薬、そして聖書など様々なアイテムが隠されているので、上手に活用して進みましょう。



制限時間による緊張感、程よい敵との駆け引き、ノリ良いBGM、部屋によってはパズルのような感覚が楽しめるユニークな場所……これぞ古き良き王道のアクションゲームのエッセンスがギュッと詰まったタイトルといっても過言ではありません。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

