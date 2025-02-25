大人気スマホアプリゲーム『アズールレーン』より、1/7スケールフィギュア プリンツ・ハインリヒが予約受付開始！
株式会社サウザンド
Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、鉄血KAN-SENの「プリンツ・ハインリヒ」の登場シーンが待望のフィギュア化です！ボリューム感ある部分には特にこだわり、衣装の細かいパーツなどイラストを可能な限り再現いたしました。猪突猛進で元気いっぱいな彼女の姿をぜひご覧ください！
商品情報
■1/7スケールフィギュア アズールレーン プリンツ・ハインリヒ
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品
1/7スケール・専用アクリル台座付属
□サイズ ：全高 約230mm（台座含む）
□原型制作：杏奈
□彩色 ：アンドウケンジ
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：株式会社サウザンド
□制作協力 ：アリスグリント
価格 ：24,750円（税込）
発売日： 2025年11月発売予定
詳しくは以下WEBページまで
https://goldenhead.net/
【X（旧Twitter）】
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【instagram】
https://www.instagram.com/goldenheadplus/
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