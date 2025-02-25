大人気スマホアプリゲーム『アズールレーン』より、1/7スケールフィギュア　プリンツ・ハインリヒが予約受付開始！

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株式会社サウザンド


Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、鉄血KAN-SENの「プリンツ・ハインリヒ」の登場シーンが待望のフィギュア化です！ボリューム感ある部分には特にこだわり、衣装の細かいパーツなどイラストを可能な限り再現いたしました。猪突猛進で元気いっぱいな彼女の姿をぜひご覧ください！












商品情報


■1/7スケールフィギュア　アズールレーン　プリンツ・ハインリヒ


□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品


1/7スケール・専用アクリル台座付属


□サイズ ：全高 約230mm（台座含む）


□原型制作：杏奈


□彩色 ：アンドウケンジ


□販売元 ：大網株式会社


□発売元 ：株式会社サウザンド


□制作協力 ：アリスグリント


価格 ：24,750円（税込）


発売日： 2025年11月発売予定



詳しくは以下WEBページまで


https://goldenhead.net/


【X（旧Twitter）】


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【instagram】


https://www.instagram.com/goldenheadplus/


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