大人気スマホアプリゲーム『アズールレーン』より、1/7スケールフィギュア　プリンツ・ハインリヒが予約受付開始！

Yostarが贈る大人気アプリゲーム『アズールレーン』より、鉄血KAN-SENの「プリンツ・ハインリヒ」の登場シーンが待望のフィギュア化です!ボリューム感ある部分には特にこだわり、衣装の細かいパーツなどイラストを可能な限り再現いたしました。猪突猛進で元気いっぱいな彼女の姿をぜひご覧ください!

商品情報

■1/7スケールフィギュア アズールレーン プリンツ・ハインリヒ

□商品仕様:PVC&ABS 塗装済み完成品

1/7スケール・専用アクリル台座付属

□サイズ :全高 約230mm(台座含む)

□原型制作:杏奈

□彩色 :アンドウケンジ

□販売元 :大網株式会社

□発売元 :株式会社サウザンド

□制作協力 :アリスグリント

価格 :24,750円(税込)

発売日: 2025年11月発売予定

https://goldenhead.net/

【X(旧Twitter)】

https://x.com/GOLDENHEAD_JP

【instagram】

https://www.instagram.com/goldenheadplus/

