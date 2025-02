玉置浩二の初出演映画「プルシアンブルーの肖像」も！「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」3月特集放送！CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社「プルシアンブルーの肖像」(C)キティ・フィルム

CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集放送中です。

3月は、シンガーソングライターの玉置浩二が映画初出演を果たした1986年のオカルト作品「プルシアンブルーの肖像」が登場。安全地帯が担当した音楽にも注目です。「ゴキブリたちの黄昏」は浅野温子、丹波哲郎らが声優として出演した1987年の作品。ゴキブリを主人公に据えた異色の実写合成アニメです。ぜひご覧ください!

プルシアンブルーの肖像

「プルシアンブルーの肖像」(C)キティ・フィルム

[放送日] 3月7日(金)午前8:30~他

1986年

[監督]多賀英典

[脚本]西岡琢也

[音楽]安全地帯、星勝

[出演]高橋かおり、玉置浩二、磯崎亜紀子、長尾豪二郎、田付貴彦、原田美枝子、村上弘明

愛するほどに 言葉がなくて 傷つけるより ほかになかった…。

映画初出演となる玉置浩二が用務員役に扮し、少年少女の純愛を絡ませて描いたオカルト作品。

冬花(高橋)の通う花園小学校には、取り壊しが決まった木造の旧校舎に幽霊が出るとの噂があった。夏休みに入り、次々と生徒が消えたり、先生が死体で発見されたりと不可解な現象が起こり始めた。そして、どの事件にも小学校の用務員(玉置)の不気味な影があった。

ゴキブリたちの黄昏

「ゴキブリたちの黄昏」(C)1987 TYO Productions, Inc. KITTY FILM. INC「ゴキブリたちの黄昏」(C)1987 TYO Productions, Inc. KITTY FILM. INC

[放送日] 3月1日(土)午前11:00~他

1987年

[監督・脚本]吉田博昭

[音楽]モーガン・フィッシャー

[キャラクターデザイン]黒鉄ヒロシ

[出演]小林薫、烏丸せつこ、渡辺えり子

[声の出演]浅野温子、宮川一朗太、平田満、貴倉良子、塩屋浩三、柳生博、古尾谷雅人、丹波哲郎

僕ら、みんな、殺される 床上1cmのスペクタクル。

主人公はアニメのゴキブリたち。敵役の人間は実写。全編ゴキブリの視点による映像とゴキブリの立場に立ったドラマが展開する前代未聞の実写合成アニメ。

おしゃれで美食家のサイトウ(小林)は、なぜかゴキブリを嫌わない。そんなサイトウ家に棲むゴキブリの少女ナオミ(浅野)や婚約者のイチロー(宮川)たちは、飽食の日々を過ごしていた。ある日、近所のアパートから逃亡してきたゴキブリ戦士ハンス(古尾谷)が、ナオミの前に現れる。

「だいじょうぶマイ・フレンド」(C)キティ・フィルムだいじょうぶマイ・フレンド

[放送日] 3月5日(水)午前10:00~他

1983年

[原作・脚本・監督]村上龍

[出演]ピーター・フォンタ゛、広田玲央名、渡辺裕之、乃生佳之、根津甚八、森田一義、研ナオコ、高橋幸宏、武田鉄矢

「愛はクロスオーバー」(C)幻燈社/ファンハウス/オー・エンタープライズ愛はクロスオーバー

[放送日] 3月11日(火)深夜3:00~他

1987年

[監督]栗原剛志

[脚本]長瀬未代子

[出演]名取裕子、平田満、田中美佐子、織田裕二、永島敏行、夏木陽介、阿木燿子、稲垣潤一

「三本木農業高校、馬術部~盲目の馬と少女の実話~」(C)2008『三本木農業高校、馬術部』製作委員会三本木農業高校、馬術部~盲目の馬と少女の実話~

[放送日] 3月2日(日)午後0:30~他

2008年

[監督・脚本]佐々部清

[脚本]岡田茂

[出演]長渕文音、柳葉敏郎、黒谷友香、松方弘樹、奥村知史、森田彩華、西原亜希、小林裕吉、吹越満、原日出子

