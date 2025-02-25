¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡Û¥á¥¿¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÄÌ¿®¶µ°éÉô¥í¥Óー¤Ë¿·µ¡Ç½ÅëºÜ¡ª À¸À®£Á£É¤òÅëºÜ¤·¤¿²»À¼ÂÐÏÃ·¿¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂÁõ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¦À¾Åìµþ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯£µ·î¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¾å¤Î¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ø±ï¡Ê¤¨¤ó¡Ë¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÙÆâ¤ÎÄÌ¿®¶µ°éÉôÅï¡Ê£¶³¬·ú¤Æ¡Ë£±³¬¥í¥Óー¤Ë¡¢À¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡Ú¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¡Û¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î»¨ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø½¤Ãæ¤ÎÂ©È´¤¤äµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ï¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡§https://www.musashino-u.ac.jp/enverse/
ÄÌ¿®¶µ°éÉôÅï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000067788.html
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡§²»À¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È²»À¼¤È¥Æ¥¥¹¥È¤ÇÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü ±ï¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖÄÌ¿®¥í¥Óー¡×¤ËÀ¸À®AI¤òÅëºÜ¤·¤¿²»À¼ÂÐÏÃ·¿¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ÂÁõ
¡ü ¸Ä¿Í³Ø½¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î»¨ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡
¡ü º£¸å¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼ý½¸¤·¡¢ÀÇ½¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Î³ØÀ¸¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¸ÉÆÈ´¶¡×¤ò²ò¾Ã¤·¡¢³Ø½¤¤ò¤è¤ê±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¸òÎ®¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤¬¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Î³ØÀ¸¸þ¤±¤Ë¿·¤¿¤Ê²»À¼ÂÐÏÃ·¿¥Ü¥¤¥¹¥Ü¥Ã¥È¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤êAI¡×¤ÎÀßÃÖ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢³Ø½¤¤ÎÂ©È´¤¤È¤·¤Æ24»þ´Ö365ÆüÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÁê¼ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Î³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤³¤È¤âÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÍøÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ü¡Ö¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¡ü¡Ö²»À¼Ç§¼±¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¡¡¡ü¡ÖÂç³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò¶¦Í¤Ç¤¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¡×
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À¸À®AI¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤äÍøÊØÀ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ï¡Ê¤¨¤ó¡Ë¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ËÜ³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢ÉðÂ¢Ìî¡¦ÍÌÀ¡¦ÀéÂåÅÄ¤ËÂ³¤¯Âè£´¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ2024Ç¯£µ·î21Æü¤Î100¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¾å¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¾Î¤Ï¸øÊç¤ÇÊç¤ê¡¢Â¿¿ô¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÎºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡Öuniverse¡×¡Öbirth¡×¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤«¤éÁÏºî¤µ¤ì¤¿Ì¾¾Î¤Ç¡¢¾ì½ê¤ä¿´¤Îµ÷Î¥¤òÄ¶¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø ÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤Ë¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·13³ØÉô21³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô13,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤ÎÁÏÎ©100¼þÇ¯¤È¤½¤ÎÀè¤Î2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØHP¡§https://www.musashino-u.ac.jp/
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£ÄÌ¿®¶µ°éÉôHP¡§http://www.mu-tsushin.jp/
¢£ÄÌ¿®¶µ°éÉôÅï¾Ò²ðÆ°²èURL¡§https://youtu.be/fCe99uLvDhc
¢£±ï¥Ðー¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡§https://www.musashino-u.ac.jp/enverse/
¢£³Ø¹»Ë¡¿ÍÉðÂ¢ÌîÂç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¥µ¥¤¥È¡§https://100th.musashino-u.ac.jp/project_sic/