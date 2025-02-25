【独自調査㊼】当社取扱の中古オフィス家具の傾向や動向等を示す指数をとりまとめました。オフィスバスターズが、独自にまとめた ′25年1月度の「中古オフィス家具指数」を発表します。

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（東京都中央区 代表取締役社長:熊谷 正慶 ＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞ 以下当社）は、2025年1月度の中古オフィス家具指数を取りまとめました。毎月当社の中古オフィス家具動向を広く皆様へお伝えすることで、当社をご利用いただいた法人様及び個人の皆様の動向や推移などをご案内しています。

■マーケット全体

1月は主要5区の空室率は3.83％と8ヶ月連続減少。賃料は72円増加の結果となっている。また、有効求人倍率（1.25倍）や失業率も（2.5％）と先月比でも横ばいの結果、本年1月も中古オフィス家具販売のマーケットでは活況である。しかし空室率はいよいよ4％も切りはじめてきており、家賃交渉や逆にオフィス移転しにくい市場に転換しつつもあるため、その動向には注視してなかればならない。

■商材の変化

×チェア ：↓ 販売価格 -624円減少（昨月）/ -1,406円増加（昨年）・・・

トレンドに大きな変動はなし。需要期に向けてロットチェアのお問合せが多いの特徴である。最近はミーティング・チェアの需要も高くなってきている。

×デスク ：↓ 販売価格-1,316円増加（昨月）/913円増加（昨年）・・・

フリーアドレスデスクの販売は変わらず好調である一方、単体デスクの販売数も増加しはじめた。

×書庫 ：↓ 販売価格 -368円増加（昨月）/ -2,565円減少（昨年）・・・

扉の形状を問わず売れ筋商材である。ダイヤル錠やブラック色の需要も徐々に増加してきている。

×ロッカー ：↓ 販売価格-2,666円増加（昨月）/ -2,011円増加（昨年）・・・

1月は更衣用ロッカーの入荷が多く、販売数も増加した。3月・4月の増員時期に向けての問合せが最近は増えてきている。

〇テーブル ：↑ 販売価格 945円増加（昨月）/ 1,423円増加（昨年）・・・

スタックテーブルとミーティング・チェアのセットでの問合せが増加している。大型テーブルの需要も引き続き高い。

■1月の所見

1月のオフィス市場は、例年通りに大きな動きは見受けられない。しかし、3月・4月に「人が動く時期」の引き合いが最近では増加傾向にあり、特に単体デスク（フリーアドレスデスク）やOAチェア等でまとまった数のご依頼が多くなってきた。

加えて手軽にレイアウト変更しやすいワークテーブルなども例年よりお問合せが増加してきており、働く環境を意識したABW（Active Base Working）商品の販売数を伸ばし始めてきた。

■調査概要

調査対象 ：当社販売展開店舗

調査期間 ：2025年1月1日~同年2月31日

調査機関 ：当社独自調査（出典：自社運用販売データ）

調査対象 ：当社取扱販売商品（チェア/デスク/書庫/ロッカー/テーブル）

調査・算出 ：当社運用販売データ調査

【お問合せ先】

株式会社オフィスバスターズ

マーケティング委員会

担当：室矢

TEL：03-6262-3155

受付時間 (平日) 9:00～18:00

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

会社名 株式会社オフィスバスターズ

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3 福島ビル2階

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町２丁目６－１１ 大一ビル 3階

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 柏保 第0426号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 27 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(特-6)第26676号

解体工事業 国土交通省大臣許可（般-30）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース機構 (JRO) 会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員

一般社団法人 ジャパン・レンタル・アソシエーション（旧称：什器・備品レンタル協会）

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員