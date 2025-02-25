【大阪開催セミナー】医療法人のための出資持分対策～贈与から認定医療法人、M&Aまで～
株式会社ストライク（東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）は2025年4月6日(日)に大阪で医療関係者向けの無料セミナー『医療法人のための出資持分対策 贈与から認定医療法人、M&Aまで』を米本合同税理士法人と共同開催します。
4月6日(日)、大阪にてリアル開催！
医療法人の事業承継時に大きな課題となる「出資持分」。円滑な承継対策を専門家が解説！
医療法人の事業承継において、出資持分が大きな課題となるケースは少なくありません。対策を怠ると、想定以上の税負担が発生したり、親族間のトラブルに繋がったりするリスクもあります。
本セミナーでは、認定医療法人制度を活用した円滑な承継のポイントや具体的な対策について専門
家が解説します。将来の事業承継を見据え、適切な準備を進めるためのヒントが得られます。
申込・詳細 :
https://www.strike.co.jp/seminar/2025/20250406.html
【講師】
セミナー講師や記事執筆を手掛ける米本合同税理士法人の大川 智弘氏
米本合同税理士法人 大阪事務所 所長 税理士
大川 智弘氏
2009年、税理士試験に合格し、米本合同税理士法人へ入社。
2012年、同法人より発行された「医療法人移行の全実務」に執筆メンバーとして参画。その後も、認定医療法人・医療法改正・医療法人成りなどのセミナーの講師やメディアでの記事執筆を行う。
現在は、認定医療法人移行コンサルを中心に医療法人の税務・法務面からのトータルサポートを行っている。
【開催概要】
◇日 時◇
4月6日(日)：11時00分～13時00分
※申込締切：4月4日(金) 正午
◇会 場◇
ホテル阪急レスパイア大阪(https://www.hankyu-hotel.com/hotel/respire/osaka) 9階 バンケットルームB
大阪府大阪市北区大深町1番1号(JR「大阪駅」3階連絡橋出口から徒歩約3分)
◇定 員◇
先着10名
お問い合わせ先
(株)ストライクセミナー事務局
受付時間：9時00分～17時45分（土・日・祝日を除く）
電話：0120-552-410
メール：seminar@strike.co.jp
米本合同税理士法人
米本税理士法人について
創業64年、医業経営に特化した税理士法人。総スタッフ約90名のうち税理士・公認会計士が約25名在籍している。
専門業務として、認定医療法人・持分なし医療法人への移行・M&A支援・開業支援・医療法人成り・一般社団法人立の診療所設立支援などを行っている。
(株)ストライク
【会社概要】
名 称：株式会社ストライク
本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦
設 立：1997年7月
事業内容：M&A仲介業
代表番号：03-6848-0101
U R L：https://www.strike.co.jp