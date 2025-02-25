強力連載開始！ 大注目のミステリ作家・阿津川辰海『デッドマンズ・チェア』が始動。『小説 野性時代』2025年3月号配信開始
株式会社KADOKAWA
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◆書誌情報
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、月刊文芸小説誌『小説 野性時代』電子版2025年3月号（vol.255）を2025年2月25日（火）より配信します。
◆ニュース
【新連載】
阿津川辰海『デッドマンズ・チェア』
コトダマ遣いに、仲間を人質に取られた――。
能力者 vs .能力者の警察小説シリーズ第2弾！
【読切】
近藤史恵『ジブラルタルで会えたら』
どうしようもなく寂しくて訪れた、美しき青い街。
「自分を少し捨てる旅」の結末とは？
【最終回】
朝井まかて『グロリア・ソサエテ』
新たな芸術「民藝」を追求する奇跡の三人。
「美とは何か」を描く長編歴史小説。
◆おすすめ連載
伊岡瞬『獲物』
「最悪」対「極悪」――。
日常に潜む怪物を描く、衝撃のサスペンス！
神永学『怪盗探偵山猫 楽園の蛇』
再び協力することになった山猫と真生。
一方、新たな犯罪を追う警察にも動きが――。
恩田陸『産土ヘイズ』
俺たちの『KYOMU』を創ろう！
令和の世にミステリの神話が甦る。
◆書誌情報
『小説 野性時代』電子版
・「2025年3月号」配信開始日：2025年2月25日（火）
・配信日：毎月25日
・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。
・定価：385円（本体350円＋税）
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322401001063/)
BOOK☆WALKER販売ページ＞＞(https://bookwalker.jp/de3b15dd18-8cd2-44fb-b035-d360f1c251b8/)