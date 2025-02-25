強力連載開始！　大注目のミステリ作家・阿津川辰海『デッドマンズ・チェア』が始動。『小説　野性時代』2025年3月号配信開始

写真拡大 (全4枚)

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）は、月刊文芸小説誌『小説　野性時代』電子版2025年3月号（vol.255）を2025年2月25日（火）より配信します。




◆ニュース

【新連載】


阿津川辰海『デッドマンズ・チェア』


コトダマ遣いに、仲間を人質に取られた――。


能力者 vs .能力者の警察小説シリーズ第2弾！




【読切】


近藤史恵『ジブラルタルで会えたら』


どうしようもなく寂しくて訪れた、美しき青い街。


「自分を少し捨てる旅」の結末とは？




【最終回】


朝井まかて『グロリア・ソサエテ』


新たな芸術「民藝」を追求する奇跡の三人。


「美とは何か」を描く長編歴史小説。




◆おすすめ連載

伊岡瞬『獲物』


「最悪」対「極悪」――。


日常に潜む怪物を描く、衝撃のサスペンス！



神永学『怪盗探偵山猫　楽園の蛇』


再び協力することになった山猫と真生。


一方、新たな犯罪を追う警察にも動きが――。



恩田陸『産土ヘイズ』


俺たちの『KYOMU』を創ろう！


令和の世にミステリの神話が甦る。


◆書誌情報

『小説　野性時代』電子版


・「2025年3月号」配信開始日：2025年2月25日（火）


・配信日：毎月25日


・ダウンロード型の電子書籍に加えて「角川文庫・ラノベ読み放題」や、「カドブン」「カクヨム」「note」などのサイト内でも作品を展開予定。


・定価：385円（本体350円＋税）



KADOKAWAオフィシャル　書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322401001063/)


BOOK☆WALKER販売ページ＞＞(https://bookwalker.jp/de3b15dd18-8cd2-44fb-b035-d360f1c251b8/)