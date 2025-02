オーラル美容ブランド「MiiS」、プロデュース２店舗目のデンタルクリニック「DENTAL ALIEN」が東京・代官山にオープン！

株式会社ライスカレー

株式会社ライスカレー(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大久保 遼、証券コード:195A)の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC(本社:東京都渋谷区、代表取締役:荻原 萌々佳 )が展開するオーラル美容ブランド「MiiS(ミーズ)」は、2025年3月8日(土)にオープンするデンタルクリニックの新店舗「DENTAL ALIEN(デンタル エイリアン)」をプロデュースいたしました。

■デンタルクリニックプロデュースの背景

オーラル美容ブランドMiiSは、当ブランドが掲げる「オーラル美容」という概念を広めることを目指し、2024年2月5日に初のデンタルクリニックプロデュースとなる「Mii DENTAL STUDIO」をオープンしました。日常的なオーラルケアを“ただのケア”として捉えるのではなく、美容の一部として楽しんでいただけるよう、ホワイトニングを中心とする「オーラル美容」に特化したメニューを提供しています。この度、2店舗目のプロデュースとなる「DENTAL ALIEN」では、近年のアジアにおける新しいオーラル美容トレンドに着目し、「ミニッシュ」や「ティースジュエリー」といった、特に若年層の間で個性を強調するための新しいアプローチとして評価されているメニューを導入します。

中でも韓国発の「ミニッシュ」は、最新の治療技術で迅速かつ効果的に美しい歯を実現できる点において、MiiSが重要視している「自然な美しさ」を追求する動きとも合致しています。

また、現在日本の多くの歯科医院では、電話予約や紙の問診表、現金決済など、アナログ管理が多い印象があり、歯科医院に対する若年層からの印象としても「怖い・痛い」といったネガティブなイメージをもたれることが多いのも事実です。

そこで「DENTAL ALIEN」では単なる歯科医院にとどまらず、患者一人ひとりの「美しさ」を引き出す場所として寄り添い、先進的で常に新しい価値を提供し続ける歯医者を目指していきたいと考えています。

■DENTAL ALIENのコンセプト

This is our new oral style.

My perfect strategy.

食べる、話す、歌う、息をする。

唯一無二の私のオーラルスタイル。

業界に新しい革新をもたらす歯医者として「怖い・痛い」というイメージを払拭し、安心して楽しく通えるクリニックを目指します。

■DENTAL ALIENの特徴

1.日本で有数のミニッシュメンバーズクリニック

当院は、韓国で話題の歯のコーティング技術「MINISH(ミニッシュ)」のメンバーズクリニックです。

ミニッシュは自分の歯を削らず、またはわずか0.1mmから0.3mm削るだけで歯の修復ができる技術のこと。

天然歯を残し、歯をほとんど傷つけることなく美しい見た目に仕上げます。

2.審美に特化した歯科矯正技術

当院では、透明のマウスピースを用いて歯並びを整えるインビザライン矯正を導入。従来の矯正治療と比べて目立ちにくく見た目に違和感がなく矯正治療が可能です。

またマウスピースにティースジュエリーを装着することで、自分だけのオリジナルの歯をデザインすることもできます。

3.お客様にあわせた料金プラン

当院ではデンタルローンを導入しております。

自由診療にかかる治療費を分割払いのローンでお支払いいただくことができるため、一括でのお支払いが難しい場合も、無理のないお支払い回数にてご希望の治療を受けられます。

※対象外の治療もあるので、詳しくはスタッフまでご相談ください。

■診療メニュー・料金(一部抜粋)

ティースジュエリー 基本プラン(1~3石) 12,100円

つけ放題 22,000円

ミニッシュ 相談 5,500円

精密検査代 44,000円

歯周レーザー(1歯)11,000円

ミニッシュ(2本~) 1本あたり 165,000円

インビザライン 部分矯正 ライト 片顎 440,000円~ ※精密検査代が別途44,000円かかります

※いずれも税込価格です

※当院での施術はすべて自由診療となります

■院長について

DENTAL ALIENではミニッシュ、インビザライン、ティースジュエリー、ホワイトニングなど、多様な歯科医療を提供いたします。より素敵な笑顔を生み出すサポートを行うと共に、都会的なライフスタイルに合わせた、洗練された歯科医療を追求してまいります。

院長 根本 綾子

【経歴】

2010年 昭和大学卒業

2012年 前田歯科医院 勤務

2019年 医療法人社団クレティール Pulice 院長就任

2024年 Mii DENTALSTUDIO 勤務

2025年 DENTAL ALIEN 院長就任

■クリニック概要

施設名:DENTAL ALIEN

住所:東京都渋谷区代官山町14-17ACN代官山スクエアB1F

診察内容:歯科医院(保険外診療)

診察時間:10:00~19:00

休診日:水曜日・祝日・年末年始

電話番号:03-5990-4900

公式HP URL:https://dentalalien.com/ ※HPの公開は3月8日(土)です。

オープン日:2025年3月8日(土)

予約URL:https://reservation.medical-force.com/c/fa785f4450f5415cb37570163caa1988

<SNS>

公式Instagram(@dental_alien):https://www.instagram.com/dental_alien/

公式LINE(@525xwuee):https://lin.ee/uwkpH42

■MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2023年4月時点で累計販売本数12万本を突破、定期会員数は延べ2万5千人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト:https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram:https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE:https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X:https://twitter.com/MiiS_jp

【会社概要】

社 名:株式会社WinC

所 在 地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者:代表取締役 荻原 萌々佳(おぎわら ももか)

事業内容:各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L:https://winc.inc/

社 名:株式会社ライスカレー

所 在 地:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者:代表取締役 大久保 遼(おおくぼ りょう)

事業内容:コミュニティデータプラットフォーム事業

U R L:https://ricecurry.co.jp/