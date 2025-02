『フリューくじ　初音ミク　ぬーどるストッパーフィギュア』3月8日よりローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などで順次発売！

フリュー株式会社

フリュー株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:三嶋 隆、以下 フリュー)が展開するハズレなしのオリジナルくじ『フリューくじ』の最新作として、『フリューくじ 初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア』を3月8日(土)よりローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店などにて順次発売いたします。加えてA~G賞、ラストゲット賞、ダブルゲット賞の全賞詳細を初公開いたします。

今回『フリューくじ』では、ピアプロキャラクターズ「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の6キャラクターが待望の「ぬーどるストッパーフィギュア」や、様々なアイテムで登場。人気イラストレーター・Nardack氏による本くじだけの描き下ろしイラストを使用した豪華な内容が魅力です。

A賞・B賞・C賞では「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」を、フリューの人気オリジナルフィギュアシリーズ『ぬーどるストッパーフィギュア(ぬースト)』としてラインナップ。「初音ミク」が公式衣装で『ぬースト』として登場するのは2019年ぶりとなり、「鏡音リン」「鏡音レン」は、初*の『ぬースト』化です。いずれも、いまにも動き出しそうないきいきとした表情やポーズで、Nardack氏のイラストの魅力を余すことなく再現しました。カップ麺の蓋のストッパーとしても、フィギュアとしてもお楽しみいただけます。

*…2025年2月時点

A賞:ぬーどるストッパーフィギュア -初音ミク-(全1種/約H14cm)B賞:ぬーどるストッパーフィギュア -鏡音リン-(全1種/約H14cm)C賞:ぬーどるストッパーフィギュア -鏡音レン-(全1種/約H14cm)

D賞「アクリルスタンド」・E賞「缶バッジセット」は、それぞれ持ち運びやすいアイテムで推し活に最適です。F賞の「プレートぬーどるストッパー」は、カップ麺の蓋のストッパーとしてもキーホルダーとしてもお使いいただける2WAY仕様。複数のキャラクターを並べると可愛さが倍増するコレクション性の高いアイテムとなっております。G賞は、クリア素材を使用した透け感が可愛いA3サイズのポスターで、Nardack氏描き下ろしイラストを大きくあしらったデザインが魅力です。

D賞:アクリルスタンド(選べる全6種/各種約14cm)※いずれか1つになります。E賞:缶バッジセット(選べる全6種/大:約5.7cm 小:約3.8cm)※いずれか1つになります。F賞:プレートぬーどるストッパー(ランダム全6種/各種約7cm)※いずれか1つになります。G賞:クリアポスター(ランダム全7種/A3サイズ)※いずれか1つになります。

ラストゲット賞には「ぬーどるストッパーフィギュア -初音ミク パールカラーver.-」をご用意。光沢感のあるパール塗装を施した高級感のある仕上がりが魅力。ダブルゲット賞は、A賞・B賞・C賞がセットになった「ぬーどるストッパーフィギュア -ABC賞セット-」。抽選で50名様に当たる豪華な内容です。

ラストゲット賞:ぬーどるストッパーフィギュア -初音ミク パールカラーver.-(全1種/約H14cm)ダブルゲット賞:ぬーどるストッパーフィギュア -ABC賞セット-(全1種/各種約H14cm)

<商品概要>

[商品名] フリューくじ 初音ミク ぬーどるストッパーフィギュア

[発売日] 3月8日(土)より順次発売予定

[取扱店舗] ローソン、ミニストップ、ホビーショップ、書店など

取扱店舗:http://f-ch.jp/kuji1529

※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合がございます。

なくなり次第終了となります。

[くじの流れ] 1プレイ790円(税込)、A~G賞7等級(全28種)の中から

いずれかが当たる(ハズレは無し)。

最後のくじを引いた方には、もれなくラストゲット賞もプレゼント。

[公式サイト] http://f-ch.jp/kuji1530

[公式X(旧Twitter)]http://f-ch.jp/kuji1531

[コピーライト表記] Art by Nardack (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

[発売元] フリュー株式会社

<「初音ミク」とは>

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが『初音ミク』で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど、活躍は多方面に及び世界的な人気を誇っています。

※クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の6キャラクターを総称して「ピアプロキャラクターズ」と呼びます。

<『フリューくじ』とは>

フリュー株式会社によるハズレなしのオリジナルくじです。人気のアニメやゲームを中心に、限定イラストを使ったグッズなど、ファンの心をくすぐるオリジナリティ溢れる商品が特徴です。全国のコンビニエンスストア、ホビーショップ、書店などで好評展開中です。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

※『ぬーどるストッパーフィギュア』『ぬースト』『ラストゲット』『フリューくじ』は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

