【新商品発売】苺好きな方必見！『博多の森 生キャラメルサンドあまおう苺』誕生
株式会社明徳庵（本社：福岡県糟屋郡志免町、代表取締役社長：松井 宗仁）は、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市、代表取締役会長兼社長CEO：金子 和斗志、以下IKKHD）のグループ会社です。
morinoiro オンラインショップ：https://www.bannobiyori.com/c/maisonhkt
▲博多の森 生キャラメルサンドあまおう苺(10個入り)
《博多の森 生キャラメルサンドあまおう苺の特徴》
福岡県産のあまおう苺を使用、ストロベリーのほんのりとした香りと、いちご本来のつぶつぶな食感が魅力です。
甘すぎないビターチョコとトロっと広がる生キャラメルで華やかなひと時をお楽しみいただけます。
こだわりポイント１.
福岡県の名物、あまおう苺を使用し、苺の香りとつぶつぶな食感を表現。
こだわりポイント２.
福岡県内生産・加工小麦粉100％使用。
こだわり抜いた原材料・加工方法で、サクっと洗練された食感と、豊かな香りを演出。
こだわりポイント３.
とろける生キャラメルをチョコレートで包み、飽きない風味。
手を汚さず食べられる工夫も魅力。
▲博多の森 生キャラメルサンドあまおう苺(10個入り) 2,592円(税込)
▲博多の森 生キャラメルサンドあまおう苺(5個入り) 1,350円(税込)
株式会社「明徳庵」は福岡県の食材を活用し、その美味しさを楽しんでいただけるスイーツの開発に取り組んでいます。さらなる販売拡大のため、販売や製造のパートナー様を募集いたしております。
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【既存商品】
博多の森 生キャラメルサンドショコラ(10個入り) 2,484円(税込)
博多の森 生キャラメルサンドショコラ(5個入り) 1,296円(税込)
博多の森5層のミルクサンド(9個入り) 1,674円(税込)
博多の森5層のミルクサンド(5個入り) 993円(税込)
【会社概要】
社 名 ：株式会社 明徳庵
本社所在地 ：〒811-2245
福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目6番5号
ＴＥＬ ：050-3626-3445
ＦＡＸ ：092-937-7031
代表取締役社長：松井 宗仁
設 立 ：2020年10月2日
資 本 金 ：25百万円
【公式通販サイト】
https://www.bannobiyori.com/
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本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社