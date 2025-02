『Dead by Daylight』制作陣が約6年ぶりの来日！日本のファンに向けたリアルイベント「Dead by Daylight : TADAIMA JAPAN」を開催

Behaviour Interactive, Inc.

カナダ最大手のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』の制作陣が約6年ぶりに来日し、2025年3月12日(水)に東京都練馬区のIKUSA ARENA(イクサアリーナ)にてファンイベント「Dead by Daylight : TADAIMA JAPAN」を開催することをお知らせいたします。

本作の発売以来支え続けてくださった日本の熱心なファンの皆さまへ、直接感謝の気持ちを伝える貴重な機会を一同大変楽しみにしています!

ゲームの中でも度々反映されてきた日本愛

『Dead by Daylight』では、鬼、スピリット、木村結衣といったオリジナルキャラクターから、『リング』『悪魔城ドラキュラ』『サイレントヒル』『バイオハザード』といった著名なシリーズまで、日本のホラー作品や文化を積極的に取り入れてきました。同時に、本作は発売から8年経った今も日本の熱心なファンコミュニティに支えられています。2022年には「デドバの日」が一般社団法人日本記念日協会によって正式な記念日として認定されるなど、日本との特別な繋がりが築かれています。

Behaviour Interactiveパートナーシップ責任者を務めるMathieu Côte(マシュー・コート)は、以下のように感謝のコメントを寄せています。

「日本のプレイヤーの皆さんほど熱心で情熱的な『Dead by Daylight』ファンはいません。日本では、何かのファンであること、推しがいることに誇りに思う文化が根付いているようです。3月に日本を再訪できることが決まりとても嬉しく思しく思うとともに、いつも支えてくださっている日本のコミュニティの皆さんと直接交流できる日が待ちきれません!」

チケットは先着順!写真撮影やQ&A、プレゼントの配布が行われる他、コンセプトアートの展示も

3月12日(水)にIKUSA ARENA(https://arena.ikusa.jp/)で行われるリアルイベントは、2部構成で開催されます。第1部は正午過ぎにスタートし、約2時間の交流会が同じ形式で2度実施されます。この交流会には、Behaviour Interactive パートナーシップ責任者であるマシュー・コートと、『Dead by Daylight』シニアクリエイティブディレクターであるデイブ・リチャードが参加し、写真撮影やポスターのプレゼント、ゲームのコンセプトアートの展示なども行われます。また、来場された皆さんに『Dead by Daylight』チームへメッセージを寄せていただけるよう、メッセージボードも設置いたします。

第2部は自由参加となり、夜7時から8時までライブイベントが執り行われます。マシュー・コートとデイブ・リチャードによるパネルディスカッションが実施され、『Dead by Daylight』最新チャプターにおける新たなゲームプレイが紹介されるほか、ファンを交えたQ&Aやプレゼントの配布も予定されています。

「Dead by Daylight : TADAIMA JAPAN」のチケットは、2025年2月25日(火)午後6時からこちら(https://tadaimajapan25.zaiko.io/)のサイトにて先着順でご購入いただくことが可能です。『Dead by Daylight』のチーム一同、ファンの皆さまに直接お目にかかれるこの機会を、心より楽しみにしております!

Dead by Daylight(TM) (デッド・バイ・デイライト)について

Behaviour Interactiveがお届けする『Dead by Daylight』は、4対1の非対称型でオンライン対戦を行うマルチプレイヤーホラーゲームです。「サバイバルなかくれんぼ」をコンセプトに、ダークファンタジーを演出した本作品は、総プレイヤー数6,000万人を突破。全世界を震撼させるゲームへと成長しました。1日あたり約200万人のユーザーがPCやコンソール、モバイルで、ゲームの舞台である「殺戮場」にてキラーと呼ばれる殺人鬼1人と、殺人鬼からの逃亡を試みるサバイバー(生存者)4人に分かれてプレイしています。2016年の発売以来、TVや映画、ゲームにおける伝説的な作品と次々にコラボレーションし、“ホラーの傑作”が集結し再認識される場として世界観ができあがり、対戦ごとに異なる体験を楽しめるのが特徴です。詳細はdeadbydaylight.com(https://deadbydaylight.com/ja/)をご覧ください。

Behaviour(TM) Interactiveについて

カナダ最大のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactiveは、1992年に設立されました。代表作である『Dead by Daylight』は、2016年の発売以来6,000万人以上のプレイヤーを恐怖の世界へと引き込んでいます。また、30年以上にわたりMicrosoft、Sony、EA、Warner Bros.などゲーム業界を牽引する企業と協力し、世界で最も高く評価された外部開発パートナーの一つとしてその地位を築いてきました。モントリオールの本社を中心に、トロント、ロッテルダム、イギリスに拠点を構え、1,100人以上のスタッフがゲーム制作に携わっています。独自の企業文化を築き上げたBehaviour Interactiveは、Deloitte Canadaの「Best Managed Company」を受賞し、GamesIndustry.bizによる「Best Places to Work - Canada」(カナダ国内で最も働きやすい企業)にも選ばれました。詳細については、bhvr.com(https://www.bhvr.com/)をご覧ください。

