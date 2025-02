価値創造パートナー・井上博貴監督最新映画『シーシュポスたちのまなざし』のPR支援開始～価値無限思考と共創の精神で新たな価値創造へ～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社https://motion-gallery.net/projects/shishuposu

当社の理念「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」のもと、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、証券コード:3823、以下「ワイハウ」)は、当社価値創造パートナーである井上博貴監督の最新作『シーシュポスたちのまなざし』(2025年全国公開)のPR支援を開始いたします。

■ 取り組みの背景

当社が掲げる価値無限思考とは、「他者と自分を同時に幸せにする」という価値創造を通じて、対立を解消し、共同体全体の幸福を実現することを意味します。『シーシュポスたちのまなざし』は、SNSでの情報拡散がもたらす分断という現代社会の課題に正面から向き合い、解決への道筋を探る意欲作です。当社は2025年1月の価値創造パートナーシップ締結以来、この思想に共鳴する井上監督と手を携え、新たな価値創造の具現化に努めてまいりました。本PR支援を通じて、社会における分断を乗り越え、共創的な対話の場を生み出すための取り組みを積極的に展開してまいります。

■ 具体的な取り組み内容

・社会との対話

作品が提起する現代社会の課題について、観客との対話の場を創出

情報社会における分断を乗り越えるためのワークショップの開催

・共創の実践

教育機関と連携した映画を通じた情報リテラシー教育の展開

企業・地域社会との協働による新しい対話の仕組みづくり

■ 作品について

『シーシュポスたちのまなざし』は、大学でドキュメンタリーを学ぶ主人公・黒田真優(豊田ルナ)が、高校時代に耳にした噂の真相を追う物語です。SNSや週刊誌で拡散された噂は関係者を深く傷つけ、社会を分断していきます。本作は、情報が錯綜する現代社会における集団心理の危うさ、情報倫理、そして人間の多面性を深く掘り下げていきます。

■ 作品概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NCn3DzZwj9o ]

https://www.youtube.com/watch?v=NCn3DzZwj9o

タイトル:シーシュポスたちのまなざし

監督・脚本:井上博貴

出演:豊田ルナ、平野宏周、門間航、細田善彦 ほか

2025年全国公開予定

製作:BBB/テラスサイド

制作:BBB

【井上博貴監督からのメッセージ】

『SNSなどで世論を操作できてしまう現代において、定着した悪い印象を払拭できずに不遇に甘んじている人達は少なくなく、同時に世論が一気に傾いてしまった中では少数派の意見が許容されない風潮もあり、物事の複雑さは軽視され、真実に関心が及ばなくなっていくー。

事実と違う印象や情報でニュース報道され、SNSなどで拡散された事件の当事者たちが自ら、誹謗中傷の苦しみに耐えられず、自らSNSを使って真実の詳細を拡散する行動を目にすることがあって関心を持って見ていると、軽視されてしまう複雑な物事にこそ真実があるのだと思いました。

そんなことを目にする中で着想した本作は、そんな風潮の社会に追いやられてしまった登場人物を、学生たちがドキュメンタリー作品のテーマの対象として追っていくストーリーになります。事件を追っていく学生たちと共に、物事を単純化しすぎなければ、「知ることができる事情、見える真実」があるということを感じて頂けたらと思います。この映画がたくさんの方に届くよう応援をお願いします。』

https://motion-gallery.net/projects/shishuposu

【価値創造パートナー制度起案者・浜崎正己からのコメント】

『メディア『CHALLENGER/産業創造の挑戦者たち(https://media-incubate.com/industry/)』が「少しでも多くの挑戦と応援が生まれるために」というコンセプトで取り組んでいるのは、「いいものを持っているのになかなか光が当たりにくい」ということが少しでも減って欲しい。そうした思いから運営しています。

本メディアをワイハウに事業譲渡(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000441.000001924.html)したのも、社長の岩尾が掲げるビジョンに共感し、「みんな苦しい」社会から脱却(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000435.000001924.html)したい。私もその一翼を担いたい。悲しいすれ違いが減り、少しでも多くの時間が平和で幸せな日々であって欲しい。そう願い、日々取り組んでいます。長くメディアに携わる人間(https://www.i-u.ac.jp/people/2782/)としても、本作品を通じて、悲しい現実が少しでも減ることを願っています。』

本件に関するお問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/

(https://twhdc.co.jp/inquiry/)

■ THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

当社は「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした「泥臭い」経営コンサルティング、「泥にまみれてお客様の期待に応える」新規事業の立ち上げ支援、「一緒に泥をかぶる」子会社への経営指導など、多岐にわたるサービスを提供しています。

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp