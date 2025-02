リードプラス、「Leadplus One モバイルアプリ」β版の提供開始

リードプラス株式会社

あらゆる「ヒト」に向けたマーケティングサービスを提供するリードプラス株式会社(英語表記: Leadplus Co., Ltd. 本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:堀 裕、以下「リードプラス」)は、この度、GA4やGoogleサーチコンソールとも連携し、効果的なマーケティング施策の実行が可能になる「Leadplus One モバイルアプリ」のβ版を提供開始します。Leadplus One モバイルアプリは、WEBサイトのパフォーマンスだけでなく、その変化の要因も提示するため、マーケティング担当者は効率的にパフォーマンス改善とWeb運用を行うことができます。

サービス紹介ページ:https://www.leadplus.co.jp/service/leadplus-one-mobile-app

○開発背景:

デジタルマーケティングでデータ活用の必要性がより高まっている昨今、WEBサイトはその基盤とも言えます。広報や広告宣伝、マーケティング担当者にとって、効果的なマーケティング施策を講じるためにも、自社のWEBサイトのデータを計測、分析し、対策を打つことが今まで以上に重要となっています。

一方で、WEBやデジタルマーケティングの知識やノウハウが不足しており、GA4やGoogleサーチコンソールを設定してはいるものの、見るべき指標や確認方法がわからない、パフォーマンス変化の要因が理解しにくい、データドリブンによる効果的なマーケティング施策の立案が難しい、目標達成に時間がかかるという声も多くお聞きします。

弊社では、インターネット広告のパフォーマンスを一元的に確認できる「MyFolio」を開発、お客様と活用してきました。その知見を活かし、WEBサイト全体のパフォーマンスをいつでも確認できる「Leadplus One モバイルアプリ」を開発し、この度β版としてリリースしました。

本アプリを利用することで、広報や広告宣伝、マーケティングの担当者はもちろん、WEBに関わる方誰でも自社のWEBサイトのデータをいつでも、どこでも、簡単に、確認し、データに基づくマーケティング施策の改善や新たな施策の展開をすることができるようになります。

○「Leadplus One モバイルアプリ」β版の主な機能:

GA4やサーチコンソールのデータを確認できることはもちろん、目標の「キーイベント数」や注目したいキーワードやページなど重要な指標の動向をプッシュ通知でお知らせします。また、その数値の増減の要因を提示するといった本アプリ独自の機能も搭載し、マーケティング活動をサポートします。

○ご利用方法:

本アプリでデータを見るまでに必要なステップは3つとなり、5分程度でセッティングが可能です。

STEP1:「App ストア」で「Leadplus One」を検索し、ダウンロード。

STEP2:アプリを立ち上げたらご自身の「Googleアカウント」を選択。

STEP3:ご自身のアカウントに紐づいている「GA4」と「サーチコンソール」アカウントを選択。

その後、データの抽出が開始され、すぐにデータが見えるようになります。

○本アプリの利用に際して:

現在、本モバイルアプリで扱うデータは、WEBサイトに設定されているGA4とGoogleサーチコンソールのデータです。セキュリティ面を考慮し、ご利用者のGoogleアカウントに権限が付与されていることが本アプリでデータを確認する条件となります。そのため、本アプリを通じて、権限を持たないユーザーが自社のWEBサイトのデータを見ることはできません。また、GA4やGoogleサーチコンソールの設定に影響を及ぼすこともありません。本アプリはどなたでも無料にてご利用いただくことが可能であり、アプリ内で追加の課金が必要になることも現時点ではございません。

○今後の展望:

今後は、広報や広告宣伝、マーケティング担当者を始め、プロモーションに携わる全ての方々が、より快適にWEBサイトのアクセス解析ができるよう、GA4やGoogleサーチコンソールの設定等に付随する課題を簡単に解決できる機能を拡充していく予定です。

リードプラスについて

当社は米国の大手インターネット広告代理店であるReachLocal Inc.の日本支社として2011年に設立し、現在、当社独自の広告運用システムを用い、Google、Yahoo!、facebook(リスティング、 ディスプレイ、SNS広告)といったWeb広告の運用をシステム化し業務工数を削減することで、少額予算からでもマーケティングをお客様に提供できるよう取り組んでおります。また、インバウンドマーケティングサービスも提供しており、国内外の大手IT企業を中心に取引を行っており、Webサイトの設計、構築からMA(マーケティングオートメーション)の導入、コンテンツ制作、運用までを一気通貫で提供しております。リードプラスに関する詳細は、https://www.leadplus.co.jp/

をご覧ください。