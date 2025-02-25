【Ｚ会の本】「解く」速単で読解力UP！『速単の英文で学ぶ 英語精読問題71』発刊!
株式会社増進会ホールディングス(Ｚ会グループ)のグループ会社、株式会社Ｚ会ソリューションズは、大学受験用英単語集・熟語集売上No.1(※)「速読英単語(速単)」シリーズの『速読英単語必修編[訂第８版]』の英文に対応した『速単の英文で学ぶ 英語精読問題71 速読英単語必修編［改訂第８版］対応』を2025年2月25日に発刊いたします。
『速読英単語 必修編』で語彙学習と英文の速読・多読・聴解をしても「曖昧な部分」が残る場合があります。そこで、本書『速単の英文で学ぶ 英語精読問題71』を活用した、和訳と構文解析の演習がおすすめです。精読を通じて『速単』の英文をマスターし、入試本番に備えましょう。
速単の英文で学ぶ 英語精読問題71 速読英単語必修編［改訂第８版］対応
https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-3349/
Ｚ会編集部 編 ｜ 価格（税込）990円 ｜ B6変型 ｜ 2色刷 ｜ 本体 152ページ ｜ 別冊 152ページ ｜
ISBN：978-4-86531-647-6
レベル:共通テスト~国公立・私立大まで幅広い用途に対応
【同時発刊】速読英単語 必修編 [改訂第8版]
https://www.zkai.co.jp/books/sokutan7/
風早寛 著 | 価格(税込)1,540円 | B6変型 | 3色刷 | 本体 468ページ | 別冊 72ページ | 音声ダウ
ンロード・ストリーミング | 付属品:赤シート、しお
ISBN:978-4-86531-642-1
レベル:共通テスト~国公立・私立大まで幅広い用途に対応
〈ご購入方法〉
◎書店でのご購入:全国の書店にてお買い求めいただけます。
◎通信販売でのご購入:Webサイトからお買い求めいただけます。
https://www.zkai.co.jp/books/guide/id-3093/
▼速単特設サイトはこちら
https://www.zkai.co.jp/books/sokutan7/
〈本件についてのお問い合わせ〉
株式会社Ｚ会ソリューションズ
TEL : 055-976-8311
月～金曜 午前9:00～午後5:30(祝日、年末年始を除く)
URL : https://www.zkai.co.jp/books/