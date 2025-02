「パウ・パトロールふりかけミニパック」「パウ・パトロールプチパックカレー＜ポーク＆やさい あまくち＞」～ 2025年3月 リニューアル発売～

丸美屋食品工業株式会社

丸美屋食品工業株式会社(本社:東京都杉並区、社長:阿部豊太郎)は、北米発の人気キャラクター「パウ・パトロール」を採用した「パウ・パトロールふりかけミニパック」「パウ・パトロールプチパックカレー<ポーク&やさい あまくち>」を2025年3月からリニューアル発売いたします。

(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc. ←(画像を掲載いただく際には、必ず明記ください)

< リニューアル内容>

パッケージは、より安心感を訴求できるデザインへリニューアル。また、丸美屋オリジナル「キラキラシール」(全20種)とふりかけ小袋デザインも全面刷新いたします。

「パウ・パトロールふりかけミニパック」

<たまご>6袋、<さけ>6袋、<おかか>4袋、<おさかな>4袋 計20袋を詰め合わせました。お子様の1食にちょうどよい量で、うれしいカルシウム入りです。

「パウ・パトロールプチパックカレー<ポーク&やさい あまくち>」

やわらかなポークに7種の野菜をあわせた優しい味わいのカレーです。離乳食が終わった1歳頃から食べられます。

温めなくてもおいしく召し上がれます。

商品情報:

■「パウ・パトロール」とは

「スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ「パウ・パトロール」は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズです。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていきます。

パウ・パトロールは、テレビ東京系列(6局ネット)にて毎週金曜日ゆうがた5時55分から放送中。また、Prime VideoのニコロデオンチャンネルやParamount+など、各種配信サービスでもご覧いただけます。