【NEOWIZ　プレスリリース】『Lies of P: Overture』NEOWIZとROUND8 Studio　IGN Fan Festで次期DLCの新トレーラーを初公開

株式会社ゲームオン

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))はソウルライクアクションRPG『Lies of P』におきまして、開発中のダウンロードコンテンツ(以下、DLC)に関する最新動画「『Lies of P: Overture』ストーリートレーラー」を本日公開いたしました。

本日公開となりました『Lies of P: Overture』の最新トレーラーでは、過去にタイムスリップして伝説のストーカーと出会い、忘れられない冒険へと旅立ちます。

IGN Fan Festでは、「ゼペットの人形」と伝説のストーカー「レア」をフィーチャーしたDLC拡張版のストーリーを初公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-VrjGbwam7o ]

2025年夏にリリースが予定されている『Lies of P: Overture』は、プレイヤーは荒廃する前の壮麗な頃のクラット市に戻り、「痛み」、「喪失」、「復讐」にまつわる語られざる物語が明らかになります。

この物語の中心となるのは、謎めいた意図を持つストーカー、「レア」で、プレイヤーをクラットの過去と未来を形作る不吉な旅へと導きます。

好評発売中の本編『Lies of P』での彼女の役割はこれまで不明でしたが、『Lies of P: Overture』でプレイヤーは伝説のストーカーの運命を目撃し、彼女とゼペットの人形とのつながりを探っていきます。

ベル・エポック調の美しいから崩壊寸前の廃墟まで、未知のロケーションを見つけていきましょう。プレイヤーはクラットの過去を紐解きながら、まったく新しい武器やレギオンアームズをアンロックし、ユニークな戦闘スタイルを作り出し、狡猾で冷酷な敵を退治していくことになります。

●ROUND8 Studio ゲームディレクター、チェ・ジウォン氏 コメント

『Lies of P: Overture』の物語は、復讐、迫り来る悲劇、そしてその出来事を封印しようとした者たちの苦悩を描く、秘められた物語です。プレイヤーの皆さんは、“パペットフレンジー”の大虐殺とクラット市の崩壊につながった出来事についてもっと知りたいはずです。この夏に真実をお届けできることを楽しみにしています。

『Lies of P: Overture』は、Xbox と Steam で予約受付中です。『Lies of P』の最新情報はニュースレターでお届けしてまいります。

●日本国内向けNEOWIZ公認X「Liesofp_jp(@Liesofp_Japan)」好評運用中

これまで、英語でのコミュニケーション中心で展開しておりました『Lies of P』公式Xアカウント「Lies of P(@Liesofp)」からの公認を受け、日本語でのコミュニケーションを展開するXアカウント「Liesofp_jp(@Liesofp_Japan)」の運用を行っております。公式Xが発信する内容も含めて、日本国内の『Lies of P』ファンの皆様に情報をお届けしてまいります。

NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント

https://x.com/Liesofp_Japan(https://x.com/Liesofp_Japan)

●『Lies of P』について

2023年9月に全世界同時発売となりました『Lies of P』は、優れた戦闘システムをはじめとしたゲーム性と細かな背景や人物描写、音楽性など、ゲームの芸術的価値が認められ、NEOWIZの代表的なIPとして定着いたしました。

PCプラットフォーム「Steam」とコンソールプラットフォーム「PlayStation4・/PlayStation5」、「Xbox One」、「Xbox Series X|S」、そしてAppleの「Mac App Store」でご確認いただけます。

『Lies of P』公式サイトURL

https://www.liesofp.com/ja-jp/(https://www.liesofp.com/ja-jp/)

●NEOWIZについて

株式会社NEOWIZは、卓越したストーリーテリングとゲームプレイメカニクスの融合で知られる、韓国のゲーム業界を代表するグローバルリーディングカンパニーです。

1997年の設立から20年以上の歴史を持つNEOWIZは、PC、コンソール、モバイルの多様なタイトルで世界中のオーディエンスを魅了し、韓国屈指のゲーム会社としての地位を確固たるものにしております。

最近の代表作には『Lies of P』、『BrownDust2』、『DJMAX RESPECT』、『Cats & Soup』などがあり、これらはすべてNEOWIZの卓越性と世界中のゲーマーへのコミットメントを象徴しています。

NEOWIZへようこそ、伝説が蘇る場所です。

ゲーム開発企業 NEOWIZ グローバルホームページ

https://www.neowiz.com/(https://www.neowiz.com/)

●コピーライト表記

(C)NEOWIZ All Right reserved.