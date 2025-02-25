引越しはプロにお任せ！今なら早割予約で10%OFF！3月限定キャンペーン実施中！
株式会社GIコンサルティングパートナーズ
新生活を迎えるこの季節、引越しを検討されている方にお得なお知らせです！
引越しのご予定がある方は、ぜひこの機会をご利用ください。<予約受付期間>
2025年3月1日(土)～2025年3月31日(月)
<割引内容>
通常料金より10%割引
<ご予約方法>
公式HPまたはLINEで受け付けております、
公式HP(https://www.housesupport-kansai.jp/contact/(https://www.housesupport-kansai.com/contact/))
LINE(https://www.housesupport-kansai.jp/line/(https://www.housesupport-kansai.com/line/))
■ハウスサポート関西について
ハウスサポート関西では、大阪、兵庫を中心に関西地方でゴミ屋敷清掃、不用品回収などをおこなっております。
関西地方で業界最高品質のサービスと業界最安値を自負しておりますので、どのようなご依頼であってもお気軽にご相談ください。
会社名：ハウスサポート関西
代表者：泉谷 祥太
営業時間：年中無休 24時間受付
所在地：〒532-0021 大阪市淀川区田川北3-8-44
電話番号：0120-990-438
新生活を迎えるこの季節、引越しを検討されている方にお得なお知らせです！
ハウスサポート関西では、「引越し早割予約キャンペーン」 を実施いたします。
引越しのご予定がある方は、ぜひこの機会をご利用ください。
■キャンペーン概要
<キャンペーン名>
引越し早割予約キャンペーン
2025年3月1日(土)～2025年3月31日(月)
<割引内容>
通常料金より10%割引
<ご予約方法>
公式HPまたはLINEで受け付けております、
公式HP(https://www.housesupport-kansai.jp/contact/(https://www.housesupport-kansai.com/contact/))
LINE(https://www.housesupport-kansai.jp/line/(https://www.housesupport-kansai.com/line/))
■ハウスサポート関西について
ハウスサポート関西では、大阪、兵庫を中心に関西地方でゴミ屋敷清掃、不用品回収などをおこなっております。
関西地方で業界最高品質のサービスと業界最安値を自負しておりますので、どのようなご依頼であってもお気軽にご相談ください。
会社名：ハウスサポート関西
代表者：泉谷 祥太
営業時間：年中無休 24時間受付
所在地：〒532-0021 大阪市淀川区田川北3-8-44
電話番号：0120-990-438
メール：info@housesupport-kansai.com
HP：https://www.housesupport-kansai.jp/(https://www.housesupport-kansai.com/)