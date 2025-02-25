【本日開幕】医薬品DXから再生医療の最新技術まで210社出展＜インターフェックスWeek 大阪／再生医療EXPO 大阪 ＞

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は2025年2月25日（火）～27日（木）の3日間、インテックス大阪にて「インターフェックスWeek 大阪 2025／再生医療 EXPO 大阪 2025」を開催します。

近年の医薬品・再生医療業界では、「薬剤費抑制」「新薬開発コスト」などの課題が深刻化しており、AI・IoT・ロボティクスなど、DXによる業務効率化が不可欠とされています。

こうした流れを受け、本展示会では、研究機器・製造装置をはじめDXソリューション・創薬向けAIが210社*出展します。ぜひ、取材へお越しください。

◆取材申込はこちら（報道関係者 専用） >>

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＊本展示会の取材には、事前の来場登録が必要となります。

＊撮影をご希望の方へ＊

撮影をご希望の方はプレスカウンター（主催者事務局）にて撮影用腕章をお受け取りください。

【プレスカウンター】インターフェックスWeek大阪 内 主催者事務局（５号館 出入口付近）

◆来場登録はこちら（無料）>>

https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19F6/ON/J+9XLgYrEp9EYeaKStj+Vsb7ng=(https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19F6/ON/J+9XLgYrEp9EYeaKStj+Vsb7ng=&utm_campaign=pr0225&utm_medium=referral&utm_source=primes)

製剤・包装機械の "実機" が集結「新企画！実機特別展示エリア」が誕生

製剤／包装機械の "実機" がインターフェックス に集結！菊水製作所、フロイント産業、アンリツなど、有力企業5社の実機を一同に展示！（一部デモ体験あり）

AI超音波技術（開発中）

【国際特許取得済み】超音波技術により、装置缶体やホッパ内面への原料付着を抑制、流動化を促進。

（フロイント産業 株式会社）※デモ体験あり

高速回転式打錠機 AQUARIUS G-J

AQUARIUS G-Jは、医薬・食品生産設備向けに開発された回転盤脱着高速回転式打錠機。製品切り替え時間の短縮、メンテナンス性の向上を実現。

（株式会社 菊水製作所）

錠剤・カプセル用金属検出機

世界最高レベルの検出感度FeФ0.22mmを実現とともに、振動・静電気・周辺ノイズに対する耐性を強化することで高安定、高感度検査を実現。

（アンリツ 株式会社）※デモ体験あり

多機能省スペース型ケーサー・パレタイザー

個装箱・化粧箱の整列・ケーシング・製封函・パレタイジング 医薬品、化粧品、食品、日用品メーカー様向け、省スペース性を大幅に向上させた多機能型包装システム。

（グローリー 株式会社）※デモ体験あり

レールのない製品搬送システムによる柔軟性と高い精度とコンパクトさを実現した充填キャッパー

搬送機自体に機能をもたせたり、搬送方向の規制からも解放された自由な設計が可能となることで従来では成り立たなかったシステムやコンパクトな設備が実現。

（株式会社 ウイスト）※デモ体験あり

◆「新企画！実機特別展示エリア」詳細はこちら >>

https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/visit/newestdemo.html(https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp/visit/newestdemo.html?utm_campaign=pr0225&utm_medium=referral&utm_source=primes)

遺伝子・細胞治療向け製品も多数出展

次世代エクストリームパフォーマンス バイオAFM NanoWizard V

新しく設計されたヘッドには新たに自動レーザアライメント機構を搭載。また、評価の高かったQIモードとブルカー独自のPeakForce Tappingの技術が融合。

（ブルカージャパン 株式会社 ナノ表面計測事業部）

in vitro転写（IVT）RNA医薬品開発支援サービス

ワクチン、遺伝子置換、 キメラ抗原受容体（CAR）、遺伝子編集を含むRNA治療薬開発のための包括的なプラットフォームを提供。

（ベクタービルダー・ジャパン株式会社）

ハイスループットワークステーション EDR-384GX

EDRシリーズのフラッグシップモデル 3タワースタッカーによりマイクロプレート最大400枚の連続処理が可能。

（バイオテック株式会社）

IoTラボ管理ソリューション LabSVIFT

検体の長期保存や細胞培養などに使用する保存・培養機器と接続。機器の稼働データをリアルタイムにクラウドに連携することで、 保存物の品質管理と研究者や施設管理者の業務の効率化に貢献。

（PHC 株式会社）

◆出展社・製品検索はこちら >>

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医薬品業界のDXを推進する展示会「ファーマDX EXPO」を初開催

研究・製造からマーケティングまで、医薬品向けDXソリューションが一堂に出展。RPA、生成AI、データ分析など、営業・マーケティング向けの製品が見れます。

◆「ファーマDX EXPO 大阪」詳細はこちら >>

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厚生労働省・アステラス製薬など業界の第一人者によるセミナー全100講演

規制動向、製薬DX、創薬AI、再生医療の産業化など業界注目のテーマを連日講演！（※敬称略）

◆セミナープログラム全100講演はこちら >>

https://biz.q-pass.jp/f/10775/ipjk_ftk_seminar/seminar_register(https://biz.q-pass.jp/f/10775/ipjk_ftk_seminar/seminar_register?utm_campaign=pr0225&utm_medium=referral&utm_source=primes)

展示会概要

インターフェックスWeek 大阪 2025 -[医薬品][化粧品] 研究・製造展 -

https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp.html(https://www.interphex.jp/osaka/ja-jp.html?utm_campaign=pr0225&utm_medium=referral&utm_source=primes)

会 期：2025年2月25日（火）～27日（木）

会 場：インテックス大阪

主 催：RX Japan（株）

構成展示会：第11回 インターフェックス 大阪

第 5回 ファーマラボ EXPO 大阪

第 1回 ファーマDX EXPO 大阪

同時開催展：第11回 再生医療 EXPO 大阪

第 4回 フードテックWeek 大阪

※掲載数字は同時開催展含む見込み数。