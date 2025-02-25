平川結月×本島純政 W主演！切ない禁断の愛を描く新作ドラマ『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』2025年4月上旬よりUniReel独占配信予定！
株式会社COL JAPAN（本社：横浜市西区みなとみらい3丁目7番1号、代表取締役：武川基）は、平川結月と本島純政がW主演を務めるショートドラマ『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』を、2025年4月上旬よりショートドラマ配信プラットフォーム「UniReel」にて独占配信することを決定しました。
本作は、平川結月と本島純政がW主演を務め、関哲汰（ONE N' ONLY）、青島心らが共演。新進気鋭の励雨檸監督が手掛ける、切なさと緊張感が交錯する意欲作です。幼い頃に芽生えた淡い恋心と、家族という宿命の狭間で揺れ動く心情を繊細に描き出します。
■あらすじ
初めて恋をした相手が「兄」となった日、
清香の幼い淡い恋心は、そっと封じ込められた。
名もなき想いを胸に、清香は「兄」の風斗を見つめ続けた。
しかし、風斗には別の思惑があった。
彼の婚約を祝す中、突如として家を揺るがす事件が訪れる。
絡み合う運命の糸は、
他人ともなりきれない二人を、やがて引き裂く。
■作品概要
タイトル：『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』
配信開始：2025年4月上旬予定
配信プラットフォーム：UniReel（ユニリール）独占配信
■出演者
平川結月
本島純政
関哲汰（ONE N' ONLY）
青島心 他
■スタッフ
監督：励雨檸（ザ・ワークス）
脚本：鮎瀬舞子
企画：COL JAPAN
エグゼクティブプロデューサー：武川基
プロデューサー：小川北人（NINJA）、菅野宏太（NINJA）
プロダクションマネジャー：王哲瑋（COL JAPAN）
制作：NINJA
SNS戦略：YOUPRO LLC
製作著作：「日本オリジナルショートドラマ」製作委員会
■配信情報
UniReelアプリにて全話独占配信。
UniReel 「LINE VOOM」公式アカウントにて1～3話を無料配信。
■UniReelについて
ショートドラマアプリ『UniReel』（ユニリール）は、2024年11月26日にリリースされた、COL JAPANが運営する新ショートドラマアプリ。コンセプトは「『スキマ時間を物語で埋める』日本のドラマをUNIVERSAL（世界基準）に」。日本最大の従量課金型ショートドラマアプリを目指す。
■アプリ情報
ダウンロードURL（App Store/Google Play Store共通）：
https://unireel.onelink.me/rCcz/rr6x2us5
■公式SNSアカウント
「UniReel」LINE公式アカウント：https://lin.ee/Uv8GIlk
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