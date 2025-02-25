平川結月×本島純政 W主演！切ない禁断の愛を描く新作ドラマ『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』2025年4月上旬よりUniReel独占配信予定！

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株式会社COL JAPAN


株式会社COL JAPAN（本社：横浜市西区みなとみらい3丁目7番1号、代表取締役：武川基）は、平川結月と本島純政がW主演を務めるショートドラマ『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』を、2025年4月上旬よりショートドラマ配信プラットフォーム「UniReel」にて独占配信することを決定しました。


本作は、平川結月と本島純政がW主演を務め、関哲汰（ONE N' ONLY）、青島心らが共演。新進気鋭の励雨檸監督が手掛ける、切なさと緊張感が交錯する意欲作です。幼い頃に芽生えた淡い恋心と、家族という宿命の狭間で揺れ動く心情を繊細に描き出します。



■あらすじ


初めて恋をした相手が「兄」となった日、


清香の幼い淡い恋心は、そっと封じ込められた。


名もなき想いを胸に、清香は「兄」の風斗を見つめ続けた。


しかし、風斗には別の思惑があった。


彼の婚約を祝す中、突如として家を揺るがす事件が訪れる。


絡み合う運命の糸は、


他人ともなりきれない二人を、やがて引き裂く。



■作品概要


タイトル：『他人未満-親愛なる疎ましい貴方-』


配信開始：2025年4月上旬予定


配信プラットフォーム：UniReel（ユニリール）独占配信



■出演者


平川結月


本島純政


関哲汰（ONE N' ONLY）


青島心　他



■スタッフ


監督：励雨檸（ザ・ワークス）


脚本：鮎瀬舞子


企画：COL JAPAN


エグゼクティブプロデューサー：武川基


プロデューサー：小川北人（NINJA）、菅野宏太（NINJA）


プロダクションマネジャー：王哲瑋（COL JAPAN）


制作：NINJA


SNS戦略：YOUPRO LLC


製作著作：「日本オリジナルショートドラマ」製作委員会



■配信情報


UniReelアプリにて全話独占配信。


UniReel 「LINE VOOM」公式アカウントにて1～3話を無料配信。



■UniReelについて


ショートドラマアプリ『UniReel』（ユニリール）は、2024年11月26日にリリースされた、COL JAPANが運営する新ショートドラマアプリ。コンセプトは「『スキマ時間を物語で埋める』日本のドラマをUNIVERSAL（世界基準）に」。日本最大の従量課金型ショートドラマアプリを目指す。



■アプリ情報


ダウンロードURL（App Store/Google Play Store共通）：


https://unireel.onelink.me/rCcz/rr6x2us5



■公式SNSアカウント


「UniReel」LINE公式アカウント：https://lin.ee/Uv8GIlk　


「UniReel」公式X（旧Twitter）：https://x.com/unireel_app　


「UniReel」公式instagram：https://www.instagram.com/unireelapp/


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「UniReel」YouTube：https://www.youtube.com/@UniReelApp/


「UniReel」Facebook：https://www.facebook.com/UniReelApp/



<本件に関するお問合せ先>


株式会社COL JAPAN　広報担当


MAIL：contact@coljapan.co.jp



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