HONDA CIVICがズラリと並ぶ！スウェットシャツ新登場
HONDA CIVIC スウェットシャツ 2402HD41-51
ノリモノの雑貨ブランドのCAMSHOP.JP（株式会社フェイス）から、雰囲気がたっぷりの歴代総理大臣Honda CIVICのイラストが入ったスウェッシャツ登場。（2025年2月25日～）
本田技研工業公認のライセンス取得商品です。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode
手書き風イラストがフロントに入ったシンプルなつくりの長袖スウェットは、
綿100％の仕様のため、着心地もよく、秋冬春と長くお楽しみ頂けます。
カラーはブラックとベージュの2色。
・シビックデザインのスウェットシャツが登場
・しっかりとしたコットン100％のこだわりシャツ
・Hondaオフィシャルライセンス品
・オリジナルデザイン
HONDA CIVIC スウェットシャツ 2402HD41-51
HONDA CIVIC スウェットシャツ 2402HD41-51
HONDA CIVIC スウェットシャツ 2402HD41-51
HONDA CIVIC スウェットシャツ 2402HD41-51
- CAMSHOP.JP
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
- 商品詳細
サイズ
M ：身丈67cm，身幅55cm，肩幅48cm，袖丈59cm
L ：身丈71cm，身幅58cm，肩幅52cm，袖丈60cm
XL：身丈76cm，身幅63cm，肩幅55cm，袖丈61cm
素材：綿 100% 裏毛
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※こちらの製品は別倉庫からの発送のため、発送までに数営業日かかります。ご了承ください。
※こちらの製品はお届け日のご指定は承ることができませんので、ご了承ください。
（別倉庫のため）
- CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
CAMSHOPメールマガジン
https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)
▼X
https://twitter.com/camshop_byfaith
▼インスタグラム
https://www.instagram.com/camshop_by_faith/
https://www.instagram.com/faithinc_norimono/
https://www.instagram.com/faithinc__fun/
▼公式LINE
https://lin.ee/35ZhpoPh
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f63