TVアニメ『地縛少年花子くん２』第8話（第8の怪）『キレイゴト』あらすじ＆場面カット公開！「美術室のシジマさん」のPVも解禁！

株式会社アニメイトホールディングス

月刊「Gファンタジー」で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』がテレビ放送＆グローバル配信、そして現在はTVアニメ『地縛少年花子くん２』が毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中。

今回、《第8の怪》『キレイゴト』のあらすじと場面カットを公開！そして、《第5の怪》から新キャラクターとして登場した「美術室のシジマさん」のPVが解禁。

TVアニメ『地縛少年花子くん２』《第8の怪》場面カット＆あらすじ公開！

《第8の怪》

『キレイゴト』

シジマは言った。

「元の世界に戻りたければ“柚木 普”と“三葉惣助”を殺せ」と。

つかさは言った。

「あまねのこと上手く殺せるといいね」と。

頭が追いつかない寧々をよそに、普は無邪気に星を見るため寧々を屋上へ連れて行く。

脚本：中西やすひろ

絵コンテ：金澤洪充、齋藤ゆうすけ

演出：真野 玲

総作画監督：伊藤麻由加、市川美帆

作画監督：小野木三斉、大野 勉、山形孝二、古村祐香里、伊藤哲也、橋森有加、西田美弥子、小紅楽、包佳儀、王之菲、林卓宇、湯君琰、姚佳男、蘇子緯、沈奕婷、殷鈞濤、曽旗莉、周鵬、ソンケンキン、松永一秀

＜「美術室のシジマさん」PV＞

https://youtu.be/L314MRB7bVY

TVアニメ『地縛少年花子くん２』

■放送情報

毎週日曜ごご4時30分からTBS系全国28局ネットにて放送中！

■配信情報

各配信プラットフォームにて配信中！

・見放題配信

ABEMA、バンダイチャンネル、dアニメストア、Disney＋、DMM TV、FOD、Hulu、Lemino、Netflix、Prime Video、U-NEXT、J:COM STREAM 見放題、milplus、Ponta パス、TELASA

・レンタル配信

バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル、Prime Video、Video Market、J:COM STREAM、milplus、TELASA

・最新話無料配信

ABEMA、Lemino、TBS FREE、TVer、U-NEXT、ニコニコ生放送

※配信情報につきましては確定次第、随時更新いたします。

※海外配信の詳細についてはクランチロール公式サイトにてお知らせいたします。

■メインスタッフ

原作：あいだいろ(掲載 月刊「Gファンタジー」スクウェア・エニックス刊)

監督：福井洋平

シリーズ構成：中西やすひろ

キャラクターデザイン：伊藤麻由加

怪異デザイン：岩畑剛一

プロップデザイン：小山千遥、田澤光太郎

背景美術：小倉工房

美術監督：小倉宏昌

ＣＧ監督：梅田拓也

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

オフライン編集：伊藤利恵（森田編集室）

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H ・ P STUDIO

録音調整：天野龍洋

音響効果：宅間麻姫

音楽：高木 洋

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーションプロデューサー：福田杏樹

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「地縛少年花子くん２」製作委員会

■キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源 光：千葉翔也

源 輝：内田雄馬

蒼井 茜：土岐隼一

赤根 葵：佐藤未奈子

シジマメイ：花澤香菜

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

ミツバ：小林大紀

つかさ：緒方恵美

七峰 桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

ヤコ：ゆかな

土籠：津田健次郎

＜公式HP＞

「地縛少年花子くん」ポータルサイト

https://hanakokun.com/

「地縛少年花子くん２」HP

https://hanakokun.com/2nd/

＜公式SNS＞

・X（旧・Twitter）

「地縛少年花子くん」公式

＠hanakokun_info

https://x.com/hanakokun_info

・TikTok

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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

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・Instagram

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【公式】アニメ「地縛少年花子くん」

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※画像をご掲出いただく際は、下記のコピーライトをご記載ください。

(C)あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん２」製作委員会