ゴツプロ！第十一回公演『流浪樹 ～The Wanderer Tree～ 』5月29日(木)より下北沢 本多劇場にて上演！ 作・演出：中津留章仁

3/1(土)よりチケット各種先行販売!3/22(土)一般発売!

ゴツプロ合同会社左から 渡邊聡 浜谷康幸 塚原大助 佐藤正和 泉知束 ⻘山勝 林田麻里 奥津裕也 銀ゲンタ ⿈冠智(Akira Huang)張寗(Chang Ning) 山本亨

2025年5月29日(木)より下北沢 本多劇場にて、ゴツプロ!第十一回公演 『流浪樹~The Wanderer Tree~』 を上演することが決定いたしました。

本公演は東京公演のほか、【台湾・台北】関渡アートフェスティバル(2025年6月26日(木)~6月29日(日))への参加も決定しております。

本作は、戦争と統治の時代を生きた日本人と台湾人の若者たちの物語を通じて、異なる文化やアイデンティティを超え、「人と人のつながり」が国境を越えて輝く姿を描きます。

数々の受賞歴を誇る中津留章仁が脚本・演出を務め、ゴツプロ!メンバーの他に林田麻里、青山勝、山本亨、そして台湾からは張寗、黃冠智という実力派俳優陣が出演。

戦後80年という節目の年に、国境を越えた日台の競演が実現します。

チケットは、3月1日(土) より各種先行販売を開始し、3月22日(土) に一般発売いたします。

イントロダクション

ゴツプロ!第十一回公演『流浪樹~The Wanderer Tree~』

1943年。朝鮮に続き、台湾でも特別志願兵制度が導入された。台湾在住の日本人、宇津井剛志は、訓練所に入所し、そこで台湾人の陳志明と出逢う。剛志は、志明の皇民思想に感銘を受け、志明の姉、淑華とも親交を深める。

訓練を終え、剛志と志明は戦地へ向かう……。

戦後、数十年ぶりに剛志の前に淑華が現れた。

志明の件で話があると……。

戦後80年の節目にゴツプロ!が放つ、戦中戦後の日本人と台湾人の交流を描いた物語。

作・演出 中津留章仁:コメント

ゴツプロ!さんは、これまでに数回の台湾公演を行なって来た実績があると伺っています。

戦後80年という節目の年に、この作品を創作する機会をいただき感謝しております。また、今作は台湾から俳優をお呼びして、日本の俳優と台湾の俳優との演劇的交流という点においても、非常に興味深く、意義のあることだと感じております。

世界では未だ戦争や紛争が絶えません。この国は、まだわずか80年ではありますが、なんとか戦争をしない時間を続けてこられました。これは、演劇だけでなく、先人たちが創作した戦争に関する数多の作品群が人々に与えた影響と無関係ではないと思っております。

先人たちから受け取った非戦のバトンを、次の世代へ。今後、永遠に、この国が戦争をすることがないように、願いを込めて創作したいと思っております。

プロデューサー 塚原大助 (ゴツプロ!主宰):コメント

2018年から続く台湾との国際文化交流を通じて、私たちは日本と台湾の絆が、平和な未来を築く上で世界的に重要な意味を持つことを確信しています。この二つの小さな島国が、これからも強く深く結びついていくことを願っています。

戦後80年という節目となる2025年5月・6月に、日本と台湾で上演される 『流浪樹~The Wanderer Tree~』 は、日台の歴史的絆と新たな文化交流を象徴する舞台となります。戦争と統治の時代を生きた若者たちの物語を通じて、異なる文化やアイデンティティを超え、「人と人のつながり」が国境を越えて輝く姿を描きます。

脚本・演出には、読売演劇大賞をはじめ数々の受賞歴を誇る 中津留章仁氏を迎え、台湾からは張寗(Chang Ning)、黃冠智(Akira Huang)という実力派俳優を、日本からも林田麻里、青山勝、山本亨という実力派俳優陣を迎え、国境を越えた競演が実現します。

本作品は、台湾国立台北芸術大学が主催する2025関渡アートフェスティバルに参加することが決定しており、日台の文化交流の新たな架け橋となることを確信しています。

ゴツプロ!第十一回公演『流浪樹~The Wanderer Tree~』

◆東京公演概要

作・演出:

中津留章仁

出演:

塚原大助 浜谷康幸 佐藤正和 泉知束 渡邊聡

奥津裕也 銀ゲンタ

張寗(Chang Ning) ⿈冠智(Akira Huang)

林田麻里 ⻘山勝 山本亨

日程:

2025年5月29日(木)~ 6月8日(日)

会場:

本多劇場(東京都世田谷区北沢二丁目10-15)

◆東京公演スケジュール全12ステージ

※ 受付開始時間は開演の45分前、開場は30分前

※ 未就学児童の入場不可

【チケット料金】 消費税込・全席指定

一般:7,000円(前売・当日共に)

先行割引:6,000円

早期割引:6,500円

U-25割引・養成所割引:4,000円(前売・当日共に)

International Discount Tickets:5,000円

※U-25割引・養成所割引のチケットは一般発売よりゲキラブ!にて販売、枚数限定、当日要証明書提示

※Tickets will be available on the ゲキラブ!ticketing app before the general sale. Limited quantity. Proof of eligibility required upon entry.

※早期割引適用回は、一般料金のみ500円割引

※車椅子でご来場をご希望のお客様は、チケット購入前にゴツプロ!制作部(staff@52pro.info)までご連絡ください。

【チケット先行販売】※先行割引対象

○2025年3月1日(土)11時~

52BUDDY!先行(抽選・会員限定)

○2025年3月8日(土)11時~

ぴあ先行(抽選)



○2025年3月15日(土)11時~

プレイガイド先行(先着)

※チケットぴあ、イープラス

【チケット一般発売】2025年3月22日(土)11時

○ ゲキラブ!

ゲキラブ!はゴツプロ!が開発した新しいチケット発券アプリです。QRコードからアプリをダウンロードして購入ページを開いてください。

○ チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/52pro/

Pコード:532-242

○ イープラス

https://eplus.jp/52pro-11/

○ カンフェティ

https://confetti-web.com/@/52pro_11

○ TEL受付

050-3092-0051(平日10時-17時)

ー 2025年台湾関渡アートフェスティバル参加作品 ー

日程:2025年6月26日(木)~6月29日(日)

劇場:国立臺北藝術大学展演アートセンター戯劇庁

主催:台湾国立台北藝術大学

-2025 関渡アートフェスティバル

製作:山峸製作設計

共催:北投藝術鎮

本チラシ表面本チラシ裏面

お問い合わせ:staff@52pro.info

公式サイト:https://52pro.info/

協賛:ニューロードグループ / ヘアークリアー / イベント・レンジャーズ / 炭火焼肉ホルモン劇場den / 麺屋黒田 / PASTA DINER PITANGO / 中華とお酒 新花 SHINKA / make me me / BARBER-BAR

後援:SPC GLOBAL

企画・製作・主催:ゴツプロ合同会社

ゴツプロ!ファンサイト「52BUDDY!」会員募集中!

https://52pro.info/subscription

<特典> 公演チケット最速先行予約、限定グッズ、会員イベント、限定コンテンツなど

ゴツプロ!公式SNS 更新中!

Instagram:

https://www.instagram.com/52pro_tokyo

X:

https://twitter.com/52pro52pro

TikTok:

https://www.tiktok.com/@52protiktok

YouTube:

https://www.youtube.com/@52pro83