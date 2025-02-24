【希少酒5種 3,000円】十四代・新政・而今・花陽浴・飛露喜が飲める！赤字覚悟『希少酒5種＋日本酒20種飲み放題付きプラン』｜3月1日(土)～3月31日(月)、日本酒原価酒蔵「池袋本店」にて開催！

株式会社ビリオンフーズ

赤字覚悟！『希少酒5種＋日本酒20種飲み放題付きプラン』\3,000

日本酒原価酒蔵 「池袋本店」にて、十四代・新政・而今・花陽浴・飛露喜の5種類が飲める『希少酒5種＋日本酒20種飲み放題付きプラン』を3月1日(土)～3月31日(月)の期間、開催致します。



当プランは、日本酒原価酒蔵を思う存分楽しんでいただきたいという願いから赤字覚悟のプランをご用意致しました。





希少酒5種類の飲み比べに加え、20種類以上の日本酒の飲み放題がついて、お一人様3,000円(税込)と大変お得なプランとなっております。是非、日本酒原価酒蔵を最大限にお楽しみください。池袋本店にて、みなさまのご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容

※各種50ml程度でのご提供です

※スペックは当日の入荷状況にて変動致します

※通常飲み放題付きでお席が2時間制となります

※下記日本酒は飲み放題ではありません



・十四代

・而今

・花陽浴

・新政

・飛露喜

飲み放題メニュー

※飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します

※+500円で日本酒が35種類になるプレミアム飲み放題にアップグレード可



◯通常飲み放題メニュー

◯プレミアム飲み放題メニュー

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13223550

プラン概要

◆開催期間

2025年3月1日(土)～3月31日(月)

※全時間帯受付可能です



◆料金

\3,000(税込)

※2時間制通常飲み放題付き

※+500円でプレミアム飲み放題にアップグレード可

※現金、クレジットカード、PayPayで支払い可



◆定員

限定72名様

※定員になり次第受付終了

◆実施店舗

◯日本酒原価酒蔵 池袋本店

〒171-0022

東京都豊島区南池袋1-19-4 幸伸ビルB1F(https://www.google.com/maps/place/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5+%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E6%9C%AC%E5%BA%97/@35.7284637,139.7102923,17.25z/data=!4m6!3m5!1s0x60188de1982fd1f5:0x27095252b3a077a!8m2!3d35.7274087!4d139.7122197!16s%2Fg%2F11f773v2zp?hl=ja&coh=219815&entry=tts&g_ep=EgoyMDI0MDYyNi4wKgBIAVAD)





◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【希少酒5種＋飲み放題付きプラン】というコースがございますのでご選択ください。



◯電話予約

03-6914-2791

◆LINEオープンチャット

オープンチャット「日本酒原価酒蔵 池袋本店 」

https://line.me/ti/g2/b1qi6LldTwx41ifksGqEQbKpl5OoiqdZT6YTuQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/b1qi6LldTwx41ifksGqEQbKpl5OoiqdZT6YTuQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

日本酒原価酒蔵のイベントについてはこちらからご確認できます。

https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default(https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default)

今すぐ予約 :https://yoyaku.tabelog.com/yoyaku/net_booking_form/index?rcd=13223550

備考



・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・2時間制通常飲み放題付きのプランとなっております。

・お1人様お通し代別途\491(税込\540)を頂戴いたします。

・お1人様フード2品以上(\430以上)のご注文をお願いいたします。

・+500円で日本酒が35種類になるプレミアム飲み放題にアップグレード可能です。

・飲み比べの日本酒については各種50ml程の提供となります。

・飲み放題メニューの日本酒は100mlで提供します。

・お席は飲み放題込みで2時間制となります。

・他のクーポン/サービスとは併用不可になります。

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都品川区東五反田2-3-5 五反田中央ビル7F

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/