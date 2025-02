AZUL BY MOUSSYが、MLBとの別注アイテムを発売！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目⿊区、 代表取締役社長:村井博之)が展開する「AZUL BY MOUSSY(アズール バイ マウジー)」は、MLBとの別注アイテムを、2月26日(水)に11型、また、3月1日(土)にMLB Tokyo Seriesアイテム2型を、AZUL BY MOUSSY全国店舗、AZUL BY MOUSSY オフィシャルECサイト、SHEL’TTER WEBSTOREにて発売開始。

そして2月24日(月)12:00より入荷連絡受付開始!

3月14日(金)からはThe SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店1階にて、『AZUL BY MOUSSY|MLB POP UP STORE』の開催が決定。





※本商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。



日本時間2025年3月18日(火)に「MLB東京シリーズ」の開幕が決定し、開催が近付くにつれ国内外問わず大きな盛り上がりを見せているMLBと、AZUL BY MOUSSYとの今シーズン別注アイテムが実現しました。

日本人選手の活躍も目覚ましく、世界中のファンを熱狂させ続けるMLBはスポーツ業界のみならず、ファッション業界にも大きな影響を与えています。

今回の別注アイテムはMLBに所属する「ロサンゼルス・ドジャース」「シカゴ・カブス」「ニューヨーク・ヤンキース」、各球団のロゴを採用した、レディース・メンズアイテムを11型(レディース8型・メンズ3 型)、

また、今シーズン記念すべき日本開幕に合わせ”東京”の文字を遇らった、プレミアム感満載の”MLB Tokyo Series”2型(メンズ2型)を、AZUL BY MOUSSYのフィルターを通し、全13型を発売いたします。

更に別注アイテムをご購入いただいたお客様に先着で「ロサンゼルス・ドジャース」「シカゴ・カブス」「ニューヨーク・ヤンキース」「サンディエゴ・パドレス」いづれかのクージー(缶ホルダー)をプレゼント!

※数量限定のため無くなり次第終了とさせていただきます

※1回のご注文につき、1点限りとなります

【発売・商品詳細】

AZUL BY MOUSSY |MLB

◼2025年2月26日(水)発売

※MLB Tokyo Seriesアイテムは3月1日(水)発売

AZUL BY MOUSSY 全国全店

AZUL BY MOUSSY 公式通販サイト(https://azul-m.com/(https://azul-m.com/))

SHEL'TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/(https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/))

※2月24日(月)12:00より入荷連絡開始

◼2025年3月14日(金)

『AZUL BY MOUSSY|MLB POP UP STORE』The SHEL'TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店1階

-レディースアイテム-

・MLBアメスリタンクトップ

COLOR:O/WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\4,290(tax in)

・MLBジップフーディー

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\7,590(tax in)

・MLBミニスカート

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\5,390(tax in)

・MLBコンパクトTEE

COLOR:O/WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\5,390(tax in)

・MLBジップフーディー

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\7,590(tax in)

・MLBスウェットパンツ

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\6,490(tax in)

・MLBビッグTEE

COLOR:O/WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\5,390(tax in)

・MLBドロストデザインビッグロンTEE

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\7,590(tax in)

・MLBミニスカート

COLOR:GRY,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\5,390(tax in)

・MLBトラックジャケット

COLOR:O/WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\7,590(tax in)

-メンズアイテム-

・MLBハーフジッププルオーバー

COLOR:O/WHT,GRY,BLK

SIZE:F

PRICE:\6,990(tax in)

・MLBジョガーパンツ

COLOR:O/WHT,GRY,BLK

SIZE:F

PRICE:\6,990(tax in)

・MLBハーフジッププルオーバー

COLOR:O/WHT,GRY,BLK

SIZE:F

PRICE:\6,990(tax in)

・MLBシャツコーチジャケット

COLOR:O/WHT,GRY,BLK

SIZE:F

PRICE:\7,990(tax in)

AZUL BY MOUSSY |MLB Tokyo Series

◼2025年3月1日(水)発売

AZUL BY MOUSSY 全国全店

AZUL BY MOUSSY 公式通販サイト( https://azul-m.com/(https://azul-m.com/) )

SHEL'TTER WEBSTORE( https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/(https://www.ec-store.net/sws/r/rSAZUL/) )

◼2025年3月14日(金)

『AZUL BY MOUSSY|MLB POP UP STORE』The SHEL'TTER TOKYO 東急プラザ表参道「オモカド」店1階

-メンズアイテム-

・MLB半袖TEE

COLOR:WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\4,990(tax in)

MLBロングTEE

COLOR:WHT,NVY,BLK

SIZE:F

PRICE:\5,990(tax in)

About ”MLB(Major League Baseball)”

MLB (メジャーリーグベースボール)は、最も歴史のあるプロ・スポーツリーグであり、

アメリカとカナダにおける30の世界最高水準の加盟球団によって構成されています。

その人気は、世界中のコミュニティに影響を与え、野球のビジネス、マーケティング、

地域社会のあらゆる取り組みに浸透し、社会におけるスポーツの役割を更新し続けています。

www.MLB.com







“AZUL BY MOUSSY” BRAND CONCEPT

「OUR NU STANDARD」

いつまでも古きを知り、新しいスタンダードを創ることをコンセプトに、AZUL BY MOUSSYの心豊かになる価値観を提案。メンズ&ウィメンズのアパレル・デニム・アクセサリーのみならず、クールなライフスタイルを創造し提供している。

■AZUL BY MOUSSY 公式通販サイト( https://azul-m.com/ )

■AZUL BY MOUSSY INSTAGRAM( https://www.instagram.com/azulbymoussy_official/ )

■AZUL BY MOUSSY X( https://twitter.com/azul_by_moussy )

■AZUL BY MOUSSY Facebook( https://www.facebook.com/azul.official/ )