海での命を守る新技術。海洋テックのスタートアップ xerograv.(ゼログラヴ）がダイバーのリアルタイム位置情報システムで合同実証実験

海洋テックのスタートアップ 株式会社xerograv.(ゼログラヴ)(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岩永 智佳)は、海洋の安全を守る各プロフェッショナル組織と連携し、スキューバダイビングをはじめとするマリンレジャーの事故防止および迅速な救助体制の構築を目的とした海洋実証実験を実施することを発表しました。

この実証実験は、2025年3月7日(予備日:3月14日)に静岡県伊東市のダイビングポイントにて行われ、最新のテクノロジーを活用した事故防止策と救助オペレーションを検証します。

世界で広がるダイビングツーリズムと水難事故

xerograv.(ゼログラヴ)は、ウェアラブルデバイスを活用し、ダイバーのリアルタイムの位置情報をクラウドに通信、管制塔側が把握することより、事故の予防および救出の早期化を図ります。

美しい海に触れるダイビングツーリズムは、地球環境意識の高まりなどに呼応し、世界市場規模は2023年に41億1,000万米ドル、2029年までのCAGRは10.1%と予測されており*、世界ではますます多くの人がダイビングを楽しむようになってきました。一方で、自然を相手にするからこそ、ヒヤッとした経験が多く聞かれます。実際に、日本の令和5年度の水難事故での死亡・行方不明率は44.6%、同年の道路交通事故での死亡率0.95%と比較しても非常に高い数字となっています**。

スキューバダイビング中の事故の主な要因として、

- 潮流によるダイバーの漂流- 健康状態の急変- 位置情報の特定の困難さ

などが挙げられます。ダイバーが身につけるGPS付きのダイビングコンピューターや機器は存在していますが、GPSは一方通行の通信のため、自分の位置を把握できても、それを相手に伝えることができないという課題がありました。これらの課題を解決するため、xerograv.(ゼログラヴ)が開発するダイバーのリアルタイム位置情報共有技術を活用し、関係機関と合同で、事故防止および救助体制の最適化に向けた実証実験を実施します。本実証実験を通じて、ダイバーの位置情報をリアルタイムで可視化し、命を守るしくみを構築します。

*TechSci Research Diving Tourism Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Type, By Tourist Type, By Age Group, By Region & Competition, 2019-2029F

**警察庁生活安全局生活安全企画課 令和5年における水難の概況等, 内閣府 令和5年度 交通事故の状況及び交通安全施策の現況

実証実験の概要

将来の展望

xerograv.(ゼログラヴ)は、ウェアラブルデバイスを活用し、水面や水中での位置情報をリアルタイムで通信、管制塔側が把握することより、事故の予防および救出の早期化を図ります。離れたところにいる家族や友人にも伝えることができます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/141989/table/4_1_06a6a9273b24e6c561aedf8e29720194.jpg ]

本企画を経て、レクリエーショナルダイバーのみならず、職業ダイバーの命を守る技術として社会実装します。さらには海洋ケーブル・海洋発電などの新しい海洋インフラ産業へ貢献できる技術として、大きな可能性を秘めています。

2025年:海洋のプロのニーズを深く理解した上で、新技術を用いたアプリケーション1.0をリリースします。先行予約・問い合わせを開始しました。

「xerograv. 公式サイト」 :https://xerograv.co.jp/

株式会社xerograv.(ゼログラヴ)について

xerograv.(ゼログラヴ)は、海を愛する人の命を守るテクノロジーを開発する海洋テック企業です。

ウェアラブルデバイスを身につけるだけで、リアルタイムで位置情報を共有し、万が一の漂流事故時の救助を支援します。

- プロフェッショナル向け:海洋探査、水中建設、水難救助- 一般ユーザー向け:ダイビング、サーフィン、シュノーケリング、SUP、海水浴

受賞歴・採択実績

- Global Geek Audition 3位受賞- DIGITAL FRONTIER GRAND PRIX 2024 サービス部門最優秀賞- STATION Ai Catapult 4th-batch 採択- デライト・ベンチャーズ Vチャレテック採択- TiB Fab Makers Challenge 採択

会社概要

所在地:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

代表者:代表取締役 岩永 智佳

事業内容:地球・海洋の命を守ることを目的としたコンピュータのソフトウェア及びハードウェアの企画、研究、開発、設計、製造、販売、保守、リース、賃貸及び輸出入並びにそれらに関するコンサルティング業務

公式サイト:https://xerograv.co.jp/

