ALPHAS.EXEがROUND.1優勝!!!オリンピアン擁するスイスの強豪や世界を渡り歩く中国を撃破！
3x3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND.1 VIETNAMが、2/22-23の二日間にわたって開催されました。
2/22には予選グループ、2/23には決勝トーナメントが開催され、その結果、日本のALPHAS.EXEがROUND.1優勝を果たしました。
次戦は3/1-2の2日間に渡り、タイにてROUND.2を開催致します。
＜開催概要＞
■大会名称：3x3.EXE SUPER PREMIER 2025 ROUND.1
■日 時：2月22日（土）・23日（日）＠Canadian International School（ベトナム、ホーチミン）
■主 催：クロススポーツマーケティング株式会社
主催：クロススポーツマーケティング株式会社
承認：国際バスケットボール連盟（FIBA)
OFFICIAL MAIN PARTNERS：SUPER SPORTS XEBIO、Victoria
OFFICIAL SUPPLIERS：Wilson
OFFICIAL SUPPORTERS：タイ国政府観光庁（amazing THAILAND）
出場チーム：「3x3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS」上位チーム、世界の強豪チームの計12チーム
競技方法：
DAY1｜12チームが、3チーム×4グループに分かれて総当りのグループリーグ戦を実施（12試合）
DAY2｜各グループリーグの上位2チームずつ（計8チーム）による決勝トーナメントで順位を決定（7試合）
※3位決定戦は行わない。組み合わせは事前にリーグが決定する。
ライブ配信：
YouTube｜3x3.EXE公式チャンネル(https://www.youtube.com/@3x3league)
大会公式HP：https://3x3exe.com/superpremier/
出場チーム：12チーム
・日本 ：6チーム
・タイ ：1チーム
・オーストラリア ：2チーム
・ベトナム ：1チーム
・スイス ：1チーム
・中国 ：1チーム
▼出場チームならびにDAY.1予選グループと結果
▼DAY.1終了後のニュース
https://3x3exe.com/superpremier/day-1_result/
▼DAY.2決勝トーナメント進出チームならびに結果
▼順位（ROUND.1終了時点）
1｜ALPHAS.EXE
2｜HANGZHOU
3｜BRISBANE CITY BLUE.EXE
4｜NUNAWADING SENTINELS RED.EXE
5｜LAUSANNE
6｜BEEFMAN.EXE
7｜SHOOT IT DRAGONS.EXE
8｜HACHINOHE DIME.EXE
9｜SAIGON HEAT.EXE
10｜TOKYO DIME.EXE
11｜SIMON.EXE
12｜MINAKAMI TOWN.EXE
※順位決定方法（FIBAレギュレーションより）
同じクラス（Best4、Best8等）で敗退したチームごとの順位は以下の順で決定する。
１.勝利数が多いチーム → ２.平均得点数が高いチーム → ３.平均失点数が低いチーム
※各試合のスタッツはSUPER PREMIER特設ウェブサイトページより /
URL：https://3x3exe.com/superpremier/
▼スタッツ（個人成績）
<今後のスケジュール>
ROUND.2｜2024.03.01-02 Mega Bangna - Food Walk Plaza(THAILAND)
FINAL｜2024.03.23 FLAT HACHINOHE(JAPAN)
※FINALは単日開催となります。
【3x3.EXE SUPER PREMIERについて】
3人制バスケットボールプロリーグ「3x3.EXE PREMIER」を運営するゼビオグループのクロススポーツマーケティング株式会社(本社：東京都千代田区)が主催する世界最高峰の国際リーグ『3x3.EXE SUPER PREMIER』が2024年1月に誕生。2年目を迎えた今大会は、8つの世界大会への出場枠と、賞金総額87,000USD(日本円で約1,300万円)を獲得できる、3x3では最高規模の大会です。2025年2月22日(土)・23日(日)Canadian International School(ベトナム／ホーチミン)で開幕し、その後Round.2はタイ(Mega Bangna - Food Walk Plaza)、そしてFINALは昨年に引き続き日本(FLAT HACHINOHE・青森県八戸市)にて開催予定です。
『3x3.EXE SUPER PREMIER』は、「3x3.EXE PREMIER 2024 PLAYOFFS」の上位チームと世界トップレベルの特別招待チームを加えた計12チームが出場。日本、タイ、オーストラリア、カナダ、スイス、セルビアの6ヵ国それぞれを代表するチーム、そして16ヵ国から選手が集まるグローバルリーグとなっております。当大会のシーズンの賞金総額171,000ドルと「FIBA 3x3 World Tour 2024」の出場権をかけ、世界トップレベルの戦いを繰り広げます。ぜひご注目ください。