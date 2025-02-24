【2/25説明会開催】クリエイティブ・エコノミー特化型ビジネスコンテスト 『StARTs UPs』エントリー企業向けオンライン説明会を開催
大阪関西国際芸術祭実行委員会（株式会社アートローグ内、本社：大阪府大阪市、理事長：鈴木大輔）は、2025年7月23日（水）に開催する、クリエイティブ・エコノミー特化型ビジネスコンテスト「StARTs UPs（スターツアップス）」のエントリー企業向けのオンライン説明会を2025年2月25日（火）に開催いたします。
本コンテストでは、アート、デザイン、音楽、ファッション、ゲーム、観光、まちづくり、建築、エンターテインメントなど、多様な文化芸術分野を横断しながら、社会課題の解決を目指す新たなビジネスアプローチを募集します。
※応募受付は2025年2月13日（木）～2025年3月31日（月）
ご興味ある方はオンライン説明会にお申込みください。
▼説明会の申し込みはこちら
https://osaka-kansai.art/pages/starts-ups(https://osaka-kansai.art/pages/starts-ups)
■「StARTs UPs」とは
「StARTs UPs」は、文化芸術余暇産業の発展を目的としたビジネスコンテストです。国内の文化芸術の魅力を最大限に活かし、持続可能な経済成長を促進するための新しいビジネスモデルの創出を目指します。
本コンテストでは、審査員として以下の専門家を迎えます。
・麻生要一氏（一般社団法人起業家アート協会 代表理事 / 株式会社アルファドライブ 創業者 / 代表取締役社長兼CEO）
・廣瀬文慎氏（株式会社ZOZO 取締役兼COO）
・遠山正道氏（株式会社スマイルズ 代表 / 株式会社The Chain Museum 代表取締役）
・堂田丈明氏（Google ベンチャーキャピタル事業開発統括責任者）
その他の審査員については後日発表いたします。
また、VC、大企業、起業家、クリエイティブ・エコノミー専門家によるメンタリング機会も提供し、ビジネスの成長を支援します。
■開催概要 【ファイナルピッチ】
開催日：2025年7月23日（水） 会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）
【募集対象】
・文化、芸術、エンタメなどのクリエイティブ・エコノミー市場の開拓
・拡大や雇用創出を目的とする企業
・スタートアップ企業（シリーズ問わず）、または企業の新規事業
【各賞】
・最優秀賞
・アートローグ賞
・スポンサー賞
※詳細は後日発表
【応募期間】
2025年2月13日（木）16:00 ～ 2025年3月31日（月）23:59
▼詳細・エントリーはこちら
https://osaka-kansai.art/pages/starts-ups
■「StARTs UPs」開催の背景
文化芸術余暇産業は、多様化する価値観や余暇活動の重要性の高まりとともに注目を集めています。しかし、支援体制の未整備や教育の不足により、日本の豊かな文化が十分に活用・継承されていない現状があります。
本コンテストを通じて、文化芸術の力で社会課題を解決し、新たなビジネスチャンスを創出することで、地域経済の活性化や国際交流の促進に貢献してまいります。
【主催】 大阪関西国際芸術祭実行委員会（株式会社アートローグ内）
【協力】 クレー株式会社
【連携】 一般社団法人日本スタートアップ支援協会 ほか
■会社概要
株式会社 ARTLOGUE（アートローグ）
・代表者：代表取締役CEO 鈴木大輔
・所在地：大阪府大阪市北区
・設立：2017年7月7日
・事業内容：「Study：大阪関西国際芸術祭」の企画・運営 / WEBメディア「ARTLOGUE」「Art Tourism」の企画・運営
【本件に関するお問い合わせ】
大阪関西国際芸術祭実行委員会（株式会社アートローグ内） Email: contact@artlogue.com