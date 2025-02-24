テラチャージ、HondaCars茨城南10店舗に電気自動車（EV）用急速充電器計20口を設置しサービス提供を開始

Terra Charge 株式会社

電気自動車（EV）向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」を展開するTerra Charge 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重徹、以下「当社」）は、株式会社ホンダ茨城南（本社：茨城県つくば市花室1127-6、代表取締役社長：代表取締役社長 黒田 敏之、青柳 直孝、以下「HondaCars茨城南」）の10店舗へ90kW出力の急速充電器20口を設置し、2025年2月24日にサービス提供を開始いたしました。

●背景

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV普及とEV充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省はEV充電器の設置目標を2030年までに30万口（現在4万口）とするなど、充電環境の整備が全国で求められています。

HondaCars茨城南は、新車・中古車販売、自動車整備などHonda車の拡販とアフターフォローを通して、地域に寄り添っているカーディーラーです。EVのラインナップが増加傾向にある中で、各店舗へのEV充電器の整備に取り組んでいます。

テラチャージは、施設の初期/維持・運用費用が無料となるEV充電サービスの提供を実現し、日本全国にEV充電器の設置実績があること、課金決済と管理の機能があること、24時間365日対応のコールセンターがあり、運用やアフターメンテナンスにおいても安心できるサービスであることが評価され、今回10店舗への導入に至りました。

●充電器を設置した店舗と充電器の詳細

施設名：HondaCars茨城南 つくばみどりの店

所在地：茨城県つくば市谷田部1144-15

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr19.html

施設名：HondaCars茨城南 鉾田店

所在地：茨城県鉾田市安房1407-6

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr18.html

施設名：HondaCars茨城南 土浦北インター店

所在地：茨城県土浦市真鍋6-26-82

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr01.html

施設名：HondaCars茨城南 牛久店

所在地：茨城県牛久市牛久町474-6

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr04.html

施設名：HondaCars茨城南 桜土浦インター店

所在地：茨城県つくば市下広岡1061-250

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr05.html

施設名：HondaCars茨城南 荒川沖店

所在地：茨城県土浦市中村南6-534-4

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr08.html

施設名：HondaCars茨城南 つくば花室店

所在地：茨城県つくば市花室1127-6

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr09.html

施設名：HondaCars茨城南 水戸けやき台店

所在地：茨城県水戸市けやき台3-62-2

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr14.html

施設名：HondaCars茨城南 石岡正上内店

所在地：茨城県石岡市正上内16-18

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr15.html

施設名：HondaCars茨城南 阿見店

所在地：茨城県稲敷郡阿見町阿見4530

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/showroom/sr17.html

充電器仕様：急速充電器（90kW）計10基・20口（各店舗2口）

充電料金：1分あたり77円（税込）

サービス提供開始日：2025年2月24日

●EV充電「テラチャージ」とは

HondaCars茨城南 水戸けやき台店に設置した90kW出力急速充電器

「Terra Charge（テラチャージ）」は、モバイルアプリから利用できる電気自動車（EV）向けの充電サービスです。

無料アプリから簡単に3分で利用登録ができ、充電スポット検索・充電器のご利用・充電料金の決済が可能です。

24時間365日対応のコールセンターも完備しており、EVユーザー様にとって安心のサービスを提供しています。

◇テラチャージアプリ

App Store：https://apps.apple.com/us/app/terra-charge/id1639315162

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge

◇よくある質問

https://terracharge4.zendesk.com/hc/ja

●株式会社 ホンダ茨城南 会社概要（HondaCars茨城南）

本社所在地：茨城県つくば市花室1127-6

代表者：代表取締役社長 黒田 敏之、青柳 直孝

設立：昭和53年8月

URL：https://www.hondacars-ibarakiminami.co.jp/

●Terra Charge 株式会社 会社概要

「すべての人とEVにエネルギーを。」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。

本社所在地：東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング12階

代表者：代表取締役社長 徳重徹

設立：2010年 4月

URL：https://terra-charge.co.jp/

■EV充電インフラについてのお問い合わせ

MAIL：info@terra-charge.co.jp

お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/

■報道・メディアからの取材のお問い合わせ

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