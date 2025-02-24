料理番組「DAIGOも台所」とのコラボ「おいしい★フライパン」2月24日（月・休）発売開始しました！

朝日放送グループホールディングス株式会社

朝日放送グループホールディングス株式会社（本社：大阪市、社長執行役員：西出将之）のグループ会社であり、通販事業、テレビ番組制作を行う株式会社ABCファンライフ（本社：大阪市、代表取締役社長：浅野 智章、以下「AFL」）は、自社が制作する番組「せのぶら本舗」とABCテレビの人気料理番組「DAIGOも台所」とのコラボフライパン 「おいしい★フライパン」を2025年 2 月 24 日に発売開始しました。発売を記念して、期間限定で２０％ＯＦＦで販売中です！送料も当社負担です。

通常価格12,500円（税込）→ 特別価格 9,990円（税込） 20％OFF

2025年2月24日（月・休）～3月2日（日）1週間限定 特別価格／送料無料（当社負担）

専用ブラシも同時発売！こちらも同1週間限定で送料無料（当社負担）でお届けします。

DAIGOも台所 ソルトさん、ペッパーさんと一緒に。ホットケーキからハンバーグまで、プロのような出来栄え。焼く、炒める、煮る、揚げるなど、こだわりのサイズ感。マルチに使える鉄フライパン！

■「おいしい★フライパン」商品詳細

サイズ（約）：フライパン：幅26.5×奥行47.5×高さ12.5cm フライパン本体部高さ：6.2cm

重さ（約）：フライパン：1.035kg

素材：本体・ハンドル：鉄製（普通鋼板）、表面加工：ハードテンパー加工、ハンドルビス：鉄製（真鍮メッキ）、ハンドルカバー：天然木（ブナ）、ハンドル表面加工：シリコン塗装

■「おいしい★ブラシ」商品詳細 価格：2,600円（税込）

サイズ（約）：幅8.5×奥行17.5×高さ3.5cm

重さ（約）：42g

素材：本体：棕櫚、ワイヤー：ステンレス、持ち手：天然木（ブナ）

商品の詳しい内容や制作秘話はリンク、QRコードからご確認ください。

https://shop.asahi.co.jp/category/OISHII_PAN/?utm_source=qrcode&utm_medium=press&utm_campaign=DAIGO_OISHII_PAN&utm_content=CATEGORY_TOP(https://shop.asahi.co.jp/category/OISHII_PAN/?utm_source=qrcode&utm_medium=press&utm_campaign=DAIGO_OISHII_PAN&utm_content=CATEGORY_TOP)

【商品に関する問い合わせ先】

株式会社ABCファンライフ 通販部 （川波、大坪）

電話：06-6458-8814 ／FAX：06-6458-9229