MSI、「Happy White Day2025 キャンペーン」を開催

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2月24日(月)より、「Happy White Day2025 キャンペーン」を開催いたします。対象製品を単品購入するとMPG 321URXW QD-OLEDが抽選で当たる!

さらに2点以上購入するとFORCE GC30 V2 WHITEがもれなくもらえます!ホワイトPCを組むなら、MSIパーツで組みましょう!

【キャンペーン概要】

※本キャンペーンはご登録いただいたメールアドレス一つにつき、最大3回までプレゼントを受け取ることができます。

※FORCE GC30 V2 WHITEの配送時期については、キャンペーン終了後に発送手配します。

※抽選の賞品に関しては応募期間終了後に当選者のみ連絡させていただきます。

【応募期間】

購入期間 :2025年2月24日(月)~2025年3月16日(日)

応募期間 :2025年2月24日(月)~2025年3月30日(日)

キャンペーンページ:https://jp.msi.com/Promotion/happy-white-day-2025(https://jp.msi.com/Promotion/happy-white-day-2025)

【プレゼント受け取り方法】

1.対象の製品を購入

2.MSIオンラインセンターにて購入した製品を登録

3.オンラインセンターのキャンペーンページにて登録

4.購入した製品に応じた賞品をゲット

※MSIオンライン登録センター:https://register.msi.com/home/login(https://register.msi.com/home/login)

※ご応募の際、入力頂いたメールアドレスに誤りがございますと、プレゼントをご提供できない場合がございます。

その場合、MSIは責任を負いかねますのでご注意ください。

【対象製品】

対象マザーボード /PCケース /電源 / 水冷クーラー

マザーボード

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1110_1_aaf8f614057f894fce76483026cf5df1.jpg ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1110_2_dfac2e199bb70ea8ea5ede2d03c21fa9.jpg ]

水冷クーラー

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1110_3_7ac1b3db64d945a5517edbc845df2c7a.jpg ]

電源

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1110_4_882345844d163ada5941d6d372acc605.jpg ]

PCケース

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/53749/table/1110_5_421fa47033826d5e6d6b3a4311f8476d.jpg ]

※指定期間中に(2025年2月24日(月)~2024年3月16日(日))ご購入、応募された方が対象です。

受付期間終了後はご応募頂けませんので、予めご了承ください。

※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

