º£Ç¯¤Ï»Ò¶¡¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ø¡¢¿Æ»Ò¤Îå«¤ò·Ò¤°¡Ö´¶¼Õ¾õ¥±ー¥­¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¼Ò


°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤Ë¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¥±ー¥­¤ò


¤â¤¦¤¹¤°Â´¶È¥·ー¥º¥ó¡£º£Ç¯¤Ï¤´Î¾¿Æ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö´¶¼Õ¾õ¡×¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©


Â´¶È¤µ¤ì¤ë¤ª»ÒÍÍ¤Ø¸þ¤±¤ÆÂ£¤ë¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñde¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥­¡×¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë


»Ò¶¡¤«¤éÎ¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥±ー¥­¤Ë¹þ¤á¤ÆÂ£¤ë¡Ö´¶¼Õ¾õ¥±ー¥­¡×¤ò¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³¤Ë¾Þ¾õ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤·¡¢³Ñ·¿¤Îçõ¥·¥çー¥È¥±ー¥­¤Ë¾è¤»¤¿¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥­¤Ç¤¹¡£


´¶¼Õ¾õ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´õË¾¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÖ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£



º¸²¼¤¬¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñde¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥±ー¥­¡×¡¢±¦¾å¤¬¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö´¶¼Õ¾õ¥±ー¥­¡×

¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á


ËèÄ«ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÛÅö¡¢Ë»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÁ÷¤ê·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£


¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£



¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÉÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£



¿·À¸³è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò


²þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©



Ãæ¤Î¥µ¥ó¥É¤ÏÀ¸¥¯¥êー¥à¤Èçõ¤Î¥·¥çー¥È¥±ー¥­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤­¤º¤Ë¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´Å¤µ¹µ¤¨¤á¡õ·Ú¤¤¿©´¶¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



ÆÍÁ³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡¢¤­¤Ã¤È¤´Î¾¿Æ¤â¶Ã¤¯¤Ï¤º¡ª


¤´ÍøÍÑÆü¤Î°ì½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£






¢¨¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Í½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¤´ÍøÍÑÆü¤Î°ì½µ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤´ÍèÅ¹Ëô¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨Å¹Æ¬¤Î¤ß¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û´¶¼Õ¾õ¥±ー¥­


¡Ú²Á³Ê¡Û2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë


¡ÚÂç¤­¤µ¡ÛÄ¾·ÂÌó12cm¡ßÉýÌó9cm¡¡¢¨Ìó4¹æ¥µ¥¤¥ºÁêÅö


¡Ú¾ÃÈñ´ü¸Â¡ÛÅöÆüÃæ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤



¢¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»

¤ª²Û»Ò¤Î¤¿¤¤¤è¤¦


½»½ê¡§¢©289-2147 ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒ293ÈÖÃÏ


ÅÅÏÃ¡§0479-72-0533


±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡§00～19¡§00


ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ


Ãó¼Ö¾ì¡§Í­


³ÚÅ·»Ô¾ì¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/


¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/okashi_taiyo


¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/okashi_TAIYO


¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo


¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/okashi_taiyou


¸ø¼°Threads¡§https://www.threads.net/okashi_taiyo



²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¼Ò


ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÊÒ²¬ ÀµÍµ


½êºßÃÏ¡§¢©289-2147ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»ÔÈÓÁÒ293ÈÖÃÏ


ÀßÎ©Æü¡§1951Ç¯5·î1Æü


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤ÈÎÇä



ËÜ¥ê¥êー¥¹¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼ÒÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï


²¼µ­¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£


taiyou.ocn@gmail.com