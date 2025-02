BIGMAMA¡¡ÀõÁð²Ö¤ä¤·¤­¤È¥³¥é¥Ü´ë²è³«ºÅ·èÄê¡ª³Ú¶Ê¡ÖÀûÎ§ÌÂµÜ¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª

株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

『音楽で奏でる空想遊園地』をコンセプトに活動中のBIGMAMAと、浅草花やしきとのコラボレーション企画が決定。4月26日(土)に東京・浅草花やしきにてコラボレーションイベントを開催。園内を使用した来園者参加型企画「幸せを集めるミニバケツ探し」など、イベント詳細は後日発表。リアル遊園地でのスペシャル企画をどうぞお楽しみに!

そして本日20:30。配信シングル「旋律迷宮」のアニメーションミュージックビデオのプレミア公開が決定。

大鳥氏による、独特なキャラクターが迷宮に迷い込む、プログレッシブな「旋律迷宮」の独特な世界観を表現したミュージックビデオとなっている。

【コラボイベント概要】

4月26日(土)

東京・浅草花やしき

※イベント内容詳細は後日発表のため、施設へのお問合せはお控えください。

※本イベントのアーティスト本人の稼働はございません。

【旋律迷宮 ミュージックビデオ】

2月23日(日) 20:30~プレミア公開

URL:https://youtu.be/m6LZU28hTRs

【監督・大鳥氏コメント】

少し不気味で楽しい世界を走り回る三角君。

ステキな楽曲と共にお楽しみいただけると嬉しいです!

【リリース情報】

配信シングル「旋律迷宮」

アーティスト:BIGMAMA

タイトル:旋律迷宮

配信日:2025年01月29日(水)

品番:AAR-004

形態:配信・ダウンロード

レーベル:ALL ACCESS RECORDS

【ライブスケジュール】

3月30日(日) NAGOYA PORTBASE

「PORTBASE OPENING SERIES “FIRST SAIL”

ALL OUR TREASURES Fes. 2025 Powered by MERRY ROCK PARADE」

4月24日(木) F.A.D YOKOHAMA

「THE SUN ALSO RISES vol.330」

出演:BIGMAMA/cinema staff

“母の日”

5月11日(日) Zepp DiverCity(Tokyo)

「MOTHERLAND ~opening ceremony~」

■FCチケット先行(~ 2月24日(月・振休)23:59)

Oficial Fan Club「Mother Complex」

https://fc.bigmama-web.com/

BIGMAMA プロフィール

金井 政人(Vo/Gt)

柿沼 広也(Gt/Vo)

安井 英人(Bass)

東出 真緒(Violin/Piano)

Bucket Banquet Bis(Drums)

バイオリンとバケツを擁するロックバンド。

2006年より本格的に活動開始。

ロックとクラシックを融合させたコンセプトアルバム「Roclassick」を発表するなど、日本のロック界に新たな革命を起こし、毎年様々なフェスへ出演している。

バンド名“BIGMAMA”にちなんで毎年“母の日”に特別なイベントを開催している。

2017年に開催した初の日本武道館公演はソールドアウト。

2021年、ドラマーBucket Banquet Bisが正式メンバーとして加入。

2023年、現メンバーで初となるアルバム「Tokyo Emotional Gakuen」を リリースし、青春をテーマに掲げたツアーを開催。

追試&留年で日本を3周回る。ツアー中に「追加履修」と称し3ヶ月連続でシングルをリリース。“母の日”に<卒業試験>を行い無事に卒業した

2024年、NTTドコモ・スタジオ&ライブとレーベルパートナーシップを組み、シングル「Mirror World」をリリース。

2025年のテーマを「音楽で奏でる空想遊園地~MOTHERLAND」とし、楽曲をアトラクションに準えた楽曲を次々とリリースしていく。

BIGMAMA official site

https://bigmama-web.com/

NTTドコモ・スタジオ&ライブ

https://fanystudio.com/

ALL ACCESS RECORDS

https://aa-records.com/

■会社概要

会社名:株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ

事業開始日:2023年5月1日

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー33階

代表取締役社長:吉澤啓介

公式サイトURL:https://fanystudio.com/