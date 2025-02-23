ÆâÅÄºÌ¡¢5·î5Æü¤Ë¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È2¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª

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AYA UCHIDA with GUNMACHAN 2MAN LIVE
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https://ayauchida.lnk.to/marble_side_B
¢£Profile
ÆâÅÄ ºÌ
Aya Uchida
¥¢¥¯¥í¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°
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¢ãDISCOGRAPHY¢ä
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2015Ç¯07·î22Æü¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBlooming!¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2016Ç¯02·î10Æü¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSweet Tears¡Ù¡ØBitter Kiss¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2016Ç¯11·î30Æü¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØSUMILE SMILE¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2017Ç¯09·î13Æü¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØICECREAM GIRL¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2018Ç¯05·î09Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªÁ°¤Ï¤Þ¤À¥°¥ó¥Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖSo Happy¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ØSo Happy¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2018Ç¯07·î18Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÉ´Ï£¤ÎÇÆ²¦¤ÈÀ»Ìó¤ÎÀï²µ½÷¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖBright way¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Á´50¶ÊCD3ËçÁÈ¡ØAYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
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2019Ç¯11·î27Æü¡¢4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖEphemera¡×¥ê¥êー¥¹¡£
2020Ç¯03·î04Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ãInfinite Dendrogram¡ä-¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ó¥É¥í¥°¥é¥à-¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖReverb¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿4th Single¡ØReverb¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2021Ç¯06·î02Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¯¤Ê¤é¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤â¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖPale Blue¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿5th Single¡ØPale Blue¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2021Ç¯11·î10Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ä¤¯¤Ê¤é¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤â¡¡ÆóÈÖÍÒ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖCanary Yellow¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿6th Single¡ØCanary Yellow¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
2023Ç¯05·î24Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸µ®Â²¤Î°ÛÀ¤³¦ËÁ¸±Ï¿～¼«½Å¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿À¡¹¤Î»ÈÅÌ～¡Ù¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖPreview¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿7th Single¡ØPreview¡Ù¥ê¥êー¥¹¡£
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2024Ç¯04·î01Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Öwith me¡×¥ê¥êー¥¹¡£
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