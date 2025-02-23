RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß- 開催報告

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、

2月23日(日)に新都市ホールにて開催いたしました、

RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß- についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

2025年2月23日(日)、新都市ホールにて、RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß- (主催：株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。

本イベントは、Roseliaのラジオ番組「RoseliaのRADIO SHOUT!」のトークイベントとして、2020年1月に開催されたRoseliaのRADIO SHOUT! -Lachen- 以来、約5年ぶりの開催となりました。会場チケットは1部、2部ともに早々に完売となり、高い注目を集めていました。

イベント内では、番組のお馴染みのコーナーをはじめ、「Roseliaお宝プライベート写真大公開」と題し、メンバーのここでしか見られない写真を元にトークを繰り広げる等、バラエティに富んだ企画に会場は大いに盛り上がりました。終盤では、ライブでもまだ披露されたことがない楽曲「Sunlit Musical」をメンバー、観客一体となり合唱する場面も。会場は終始盛り上がりに包まれながら、まさにイベントタイトル「Spaß」（ドイツ語で「楽しみ」という意味）にふさわしい公演となりました。

また新情報として、New Single 2タイトルの続報が公開。6月26日(木)にRoselia 16th Single「Dazzle the Destiny」・17th Single「Requiem for Fate」のリリースに加えて、各Singleの裏ジャケットイラストとBlu-ray付生産限定盤の収録内容が発表されました。

＜公演概要＞

◆公演名：RoseliaのRADIO SHOUT! -Spaß-

◆日程 ：2025年2月23日(日)

1部 開場 13:30 / 開演 14:30

2部 開場 17:00 / 開演 18:00

◆会場 ：新都市ホール

◆出演 ：Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音）

◆公演詳細：https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025

- アーカイブ配信が受付中

本イベントでは、1週間の有料アーカイブ配信を実施しています。

イベントの模様をぜひ何度でもお楽しみください。

◆配信チケット

・価格

各公演視聴チケット：3,300円(税込)

2公演通し視聴チケット：5,500円(税込)

・受付URL

https://eplus.jp/roselia_radioshout/st/

・販売期間：2025年3月2日(日) 21:00まで

・配信期間：2025年3月2日(日) 23:59まで

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/radioshout_event2025

- Roselia 16th Single「Dazzle the Destiny」・17th Single「Requiem for Fate」が6月26日(木)に2タイトル同時リリース

2025年6月26日(木)に、Roselia 16th Single「Dazzle the Destiny」・17th Single「Requiem for Fate」が2タイトル同時リリースとなります。

また各Singleの裏ジャケットイラストとBlu-ray付生産限定盤の収録内容を公開しました。

◆裏ジャケットイラスト

16th Single「Dazzle the Destiny」17th Single「Requiem for Fate」

◆Blu-ray付生産限定盤 収録内容

・Roselia 16th Single「Dazzle the Destiny」

Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」

・Roselia 17th Single「Requiem for Fate」

Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」上海追加公演

詳しくはこちら

・Roselia 16th Single「Dazzle the Destiny」

https://bang-dream.com/discographies/4027

・Roselia 17th Single「Requiem for Fate」

https://bang-dream.com/discographies/4028

- 6月15日(日)開催 Roselia単独ライブのチケットプレイガイド先行が受付中

2025年6月15日(日)に有明アリーナにて、Roselia単独ライブを開催いたします。

本公演のチケットプレイガイド先行が受付中です。

<公演概要>

◆公演名：Roselia単独ライブ

◆日程：2025年6月15日(日) 開場16:30／開演17:30（予定）

◆会場：有明アリーナ

◆チケットプレイガイド先行

・受付URL：https://eplus.jp/roselia_15thsg/

・受付期間：2025年3月17日(月) 23:59まで

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/roselia2025live

- Roselia 15th Single「礎の花冠」好評発売中

Roselia 15枚目のSingle「礎の花冠」が好評発売中です。

スマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」で配信中の2曲を収録。Blu-ray付生産限定盤A・Bには、今年6月に開催されたRoselia LIVE TOUR「Rosenchor」東京公演 -Final- DAY1・DAY2のライブ映像をそれぞれ収録。さらに「Rosenchor」全国各地で上映された幕間映像全てに加え、ディレクターズカット版として新規映像も収録しています。

＜商品概要＞

Roselia 15th Single「礎の花冠」

発売日：2024年12月11日(水)

価格：Blu-ray付生産限定盤A：9,900円(税込)

Blu-ray付生産限定盤B：9,900円(税込)

通常盤：1,540円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/3872

- 「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 7.5周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」がTOKYO MXほかにて好評放送中。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。

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