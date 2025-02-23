【岡山大学】岡山大学×グリーンコア株式会社 寄付講座「代謝免疫制御学講座」の設置について
2025（令和7）年 2月 23日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、グリーンコア株式会社のご寄付を受けて、寄付講座「代謝免疫制御学講座」を設置しました（2025年1月～）。
本学学術研究院医歯薬学域（医）免疫学の鵜殿平一郎教授が兼任する教室として、
・がん細胞の獲得耐性誘導の分子機構の解明
・獲得耐性を遮断する低分子化合物の探索・同定（既存化合物・新規化合物）
・同定した化合物の実臨床への応用（創薬研究開発・医師主導治験）
などの取組を進めます。
癌の完全制圧を目指し、患者に身体的・経済的負担の少ない医療を提供できるように、がん患者を治すという視点で研究開発を実施します。
どうぞ地域中核・特色ある研究大学：岡山大学、そして鵜殿教授ら寄付講座の取組にご期待ください。
本件は2025年1月23日に岡山大学から公開されました。
〇寄付講座「代謝免疫制御学講座」
鵜殿平一郎 学術研究院医歯薬学域（医）免疫学 教授・同代謝免疫制御学講座 教授（兼任）
西田充香子 学術研究院医歯薬学域（医）代謝免疫制御学講座 講師（特任）
寄付講座の取組の詳細については、下記からご覧いただけます。
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250123-1.pdf
記者会見において寄付講座について紹介する那須保友学長（中央）
◆参 考
・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 免疫学分野
https://www.okayama-u.ac.jp/user/immuno/index.html
◆参考情報
・【岡山大学】免疫T細胞によるインターフェロンγを介した腫瘍血管正常化を発見！～メトホルミンと抗PD-1抗体併用は血管を正常化し抗がん活性を高める～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002407.000072793.html
・【岡山大学】自身の活性酸素を消す力ががん免疫力を高めることを発見！～免疫T細胞に本来備わる活性酸素消去力をメトホルミンが活性化～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000072793.html
岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）免疫学分野 教授 鵜殿平一郎
〒700-8525 岡山県岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 岡山大学鹿田キャンパス
TEL：086-235-7192
FAX：086-235-7193
https://www.okayama-u.ac.jp/user/immuno/index.html
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r6/press20250123-1.pdf
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8745、086-251-8746
FAX：086-251-8748
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年1月期共創活動パートナー募集中：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002800.000072793.html
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id13987.html