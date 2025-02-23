VTuberグループ「にじさんじ」7周年を記念した史上最大規模のライブツアー開催が決定！国内7公演のツアー情報を先行解禁！！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、国内/海外にて実施するライブツアー開催情報をお伝えいたします。

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！開催決定！

「にじさんじ 7th Anniversary Festival」閉会式で発表の通り、この度、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」7周年を記念したライブツアー「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！」の開催が決定いたしました！

にじさんじ初のライブツアー「にじさんじ JAPAN TOUR 2020 Shout in the Rainbow！」から約5年、にじさんじ史上最大規模となるライブツアーを全公演3Dにて開催いたします！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sr5RRd6JuPI ]

出演ライバーや開催場所、入場特典、ならびにチケット情報については以下の開催概要、チケット情報をご確認ください。

開催概要

■公演名

にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！

(英語名：NIJISANJI WORLD TOUR 2025 Singin' in the Rainbow!)

■公演詳細

【仙台公演】

2025年5月10日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：仙台サンプラザホール

出演ライバー：卯月コウ、魔界ノりりむ、リゼ・ヘルエスタ、加賀美ハヤト、山神カルタ、フレン・E・ルスタリオ

【名古屋公演】

2025年6月22日(日) OPEN 17:00／START 18:00

会場：愛知県芸術劇場

出演ライバー：緑仙、葉加瀬冬雪、長尾景、先斗寧、渡会雲雀、小清水透



【横浜公演】

2025年7月21日(月・祝) OPEN 16:30／START 18:00

会場：Kアリーナ横浜

出演ライバー：える、叶、ドーラ、花畑チャイカ、社築、本間ひまわり、葛葉

【神戸公演】

2025年8月30日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：神戸国際会館

出演ライバー：樋口楓、竜胆尊、レヴィ・エリファ、シェリン・バーガンディ、甲斐田晴、伊波ライ

【福岡公演】

2025年9月13日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：福岡サンパレス ホテル＆ホール

出演ライバー：鷹宮リオン、夢追翔、星川サラ、不破湊、オリバー・エバンス、倉持めると



【広島公演】

2025年10月18日(土) OPEN 17:00／START 18:00

会場：広島文化学園HBGホール

出演ライバー：ジョー・力一、周央サンゴ、壱百満天原サロメ、セラフ・ダズルガーデン、星導ショウ、栞葉るり

【東京公演】

2026年1月18日(日) OPEN 16:30／START 18:00

会場：TOYOTA ARENA TOKYO

出演ライバー：月ノ美兎、家長むぎ、剣持刀也、伏見ガク、夕陽リリ、笹木咲、椎名唯華

▼特設サイト

https://www.nijisanji.jp/events/nijisanji_worldtour2025

各公演のチケットに関する情報および海外の開催概要は、今後公開される続報をお待ちください。

仙台公演 チケット情報

仙台公演ビジュアル

にじさんじ総合ファンクラブ先行抽選

2025年3月4日(火)18:00 ～ 2025年3月16日(日)23:59

イープラス先行抽選

2025年3月24日(月)12:00 ～ 2025年3月30日(日)23:59

一般販売(先着)

2025年4月12日(土)12:00 ～

入場特典情報

現地入場特典として「にじさんじ WORLD TOUR 2025 Singin’ in the Rainbow！バックステージパスステッカー(各公演１種ずつ)」をプレゼント！

※上記ステッカーデザインは、現在調整中です。実物とは異なる場合がございます。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#にじさんじWORLDTOUR2025

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



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■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

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代表者：代表取締役CEO 田角 陸