【岡山県内のパーソナルトレーニングジム店舗数No1！】レシオボディデザイン×リアルワークアウト

株式会社ケイアイリンク

24時間フィットネスジム「RETIO BODY DESIGN（レシオボディデザイン）」を展開する株式会社ケイアイリンク（岡山県岡山市）は、「クラブインクラブ」という形で、株式会社WORKOUT（本社：東京都渋谷区、代表取締役 土屋耕平）が展開するパーソナルジム「REAL WORKOUT（リアルワークアウト）」を岡山県内に6店舗OPENし、県内で店舗数No1になりました。

※自社調べ 岡山県におけるパーソナルトレーニングジムとして(2025年2月22日）

24時間フィットネスジム「レシオボディデザイン」について

「カラダが変われば、人生が変わる」をコンセプトに中国、関西地方を中心に展開する24時間フィットネスジム『レシオボディデザイン』。

正しいトレーニングと、適切な食事バランスとを併せることでなりたい自分へ導き、自分の体を「自分自身がなりたいカラダ」へデザインしていくことを目指します。

公式サイト：https://retio-bodydesign.jp/

REAL WORKOUTについて

REAL WORKOUTは2018年に誕生して以来、「パーソナルトレーニングを全ての人に！」というコンセプトのもと、全国100店舗以上を展開。今までダイエットという文脈でしか想起されなかったパーソナルジムのイメージを若者向けには“BODYMAKE”や“ファッション”、中高年層向けには“サステナブルボディ”などというキーワードでサービスづくりを行い、新しい顧客層から支持を集めています。

公式HP：https://realworkout.jp/

岡山県内のREAL WORKOUT一覧

■店舗名：REAL WORKOUT 倉敷・大高店

店舗住所：岡山県倉敷市東富井862-1 F-BLD101号

アクセス：水島臨海鉄道 西富井駅から徒歩16分、JR倉敷駅 南口から車で10分

営業時間：10:00-22:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/kurashiki/

■店舗名：REAL WORKOUT 岡南店

店舗住所：岡山県岡山市南区福成3-6-20レシオボディデザイン内1F

アクセス：備前西市駅より車で13分（徒歩1時間）、岡山駅より岡電バス／岡山ろうさい病院・松浜町線「松浜町」下車徒歩1分

営業時間：8:00-22:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/kounan/

■店舗名：REAL WORKOUT 児島店

店舗住所：岡山県倉敷市児島駅前3-22 FOK1F レシオボディデザイン内

アクセス：児島駅より徒歩5分

営業時間：9:00-22:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/kojima/

■店舗名：REAL WORKOUT 赤磐・瀬戸店

店舗住所：岡山県岡山市東区瀬戸町沖119 レシオボディデザイン赤磐・瀬戸店内

アクセス：岡山県立瀬戸南高校前、JR山陽本線 瀬戸駅より車で5分

営業時間：10:00-22:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/akaiwaseto/

■店舗名：REAL WORKOUT 東岡山店

店舗住所：岡山県岡山市中区高屋295-3 レシオボディデザイン内2F

アクセス：高屋のバス停から徒歩2分、高島駅より徒歩20分

営業時間：10:00-23:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/higashiokayama/

■店舗名：REAL WORKOUT 問屋町店

店舗住所：岡山県岡山市北区問屋町9-102 レシオボディデザイン問屋町店内

アクセス：JRＪＲ伯備線北長瀬駅より徒歩17分（車で5分）

営業時間：10:00-22:00

無料体験：予約受付中

店舗HP：https://realworkout.jp/location/toiyacho/

▼下記HPからお申し込みできます

https://realworkout.jp/（※24時間受付対応）(https://realworkout.jp/%EF%BC%88%E2%80%BB24%E6%99%82%E9%96%93%E5%8F%97%E4%BB%98%E5%AF%BE%E5%BF%9C%EF%BC%89)

＜施設情報＞

・完全個室

・本格的ウェイトマシーン完備

・ミネラルウォーター無料提供

・タオル、シューズ、ウェア無料提供

・入会後、他店舗でのご予約も可能

＜トレーニング内容＞

・各コースのトレーニング時間は1回60分になります。

内訳例：10分カウンセリング・50分トレーニング（準備含む）

・料金について

■入会金：11,000円

■支払い方法：チケット制

当ジムでは会員様に安心して通っていただけるよう料金はチケット制となっています。

●1回60分：5500円／48回チケット／合計：264,000円

●1回60分：6600円／24回チケット／合計：158,400円

●1回60分：7150円／16回チケット／合計：114,400円

●1回60分：7700円／8回チケット／合計：61,600円

一括でご購入されても残チケットに関しては払い戻し対応可能(※) 。

またお財布に優しい８枚毎に分割でのお支払いでいただくことも可能です。

※ 払い戻し対応の場合１枚あたりの単価は割引適用前料金の7700円での計算となります。

※表示金額は全て税込み表示となります。

・会社概要

株式会社ケイアイリンク

〒700-0977

岡山県岡山市北区問屋町9-102

代表取締役社長 池田光陽

TEL：086-236-6675

レシオHP：https://retio-bodydesign.jp/

会社HP：https://k-i-link.jp/