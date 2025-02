【GAPPA ROCKS】5/10(土)にサンボマスター、黒夢、BRAHMAN、マンウィズらが出演！能登半島支援のライブイベント『GAPPA ROCKS ISHIKWA』開催決定！！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

能登半島支援のライブイベント「GAPPA ROCKS ISHIKAWA」が2025年5月10日(土)に石川県産業展示館で開催されることが発表された。

令和6年能登半島地震によって被災した石川県。震災から1年が過ぎた現在も復旧作業が完了していない地域が多数点在している中、これまで東北や熊本をはじめとする全国各地の被災地を応援し続けてきたアーティストたちや、能登半島地震をきっかけに被災地支援を行っているアーティストたちを中心にサンボマスター、黒夢、BRAHMAN、ORANGE RANGE、MONGOL800、マキシマム ザ ホルモン、MAN WITH A MISSION、氣志團ら企画趣旨に賛同したアーティストが集い、能登半島の復旧復興を後押しする支援イベント「GAPPA ROCKS ISHIKAWA」を行うことが決定した。

イベントは北陸・石川の中心地である金沢市で開催。災害直後から避難者や支援物資の受け入れを行っていた石川県産業展示館を会場に、石川県はもちろん、北陸エリアや全国各地の能登半島を想う音楽ユーザたちを金沢に呼び込む。

また、このイベントには能登半島で活動を続ける多数の支援団体も参加。能登半島の現状や継続した支援の必要性を全国から集まる来場者たちに伝えるほか、これからの復興を担う奥能登の中高生達の無料招待も実施される予定で、石川県の方々は勿論のこと、北陸エリアやその他日本全国から集まる音楽ファン達と地元能登半島の未来を担う子供達との交流もこのイベントを通して行われる。チケットは本日2月23日(日)よりイベントオフィシャルサイト先行予約(抽選)の受付がスタートする。

なお、この支援イベントの収益は能登半島で 2024年1 月から継続的な活動を行う支援団体へ「支援金」として寄付される。

■公演スケジュール

名称:GAPPA ROCKS ISHIKAWA ガッパロックスイシカワ

日程:2025年5月10日(土)

会場:石川県産業展示館(石川県金沢市袋畠町南193)

■出演アーティスト

サンボマスター / 黒夢 / ORANGE RANGE / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン

MONGOL800 / MAN WITH A MISSION / 氣志團 / locofrank / JESSE(RIZE/The BONEZ)

片平里菜 / ざらめ / FUNNY THINK / プッシュプルポット and more

■チケット料金

一般チケット \8,800 税込

学割チケット \6,600 税込

■主催

ガッパロックスイシカワ実行委員会

■企画/制作

株式会社 NACNAC/株式会社猫の手

■運営

キョードー北陸

■協 力

株式会社 FYD/株式会社ライブパワー/トラックダウン/e+ /Workstore Tokyo Do

STARBASE INC. /TOWER RECORDS/その他各災害支援団体 etc..

■公式HP

https://gapparocks.com/

■公式Xアカウント(@gapparocks)

https://x.com/gapparocks

■チケット先行受付

OFFICIAL HP 先行予約 2025年2月23日(日)12:00 ~ 3月4日(火) 23:59 イープラス(抽選)