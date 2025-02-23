¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 2·î23Æü³«ºÅ ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä vs ¶å½£¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¡¡»î¹ç·ë²Ì

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤È¶å½£¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Î»î¹ç¤Ï¡¢4-0¤ÇÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤¬




¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡ú»î¹ç·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.jp/schedule/detail.php?id=873



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¢ª https://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=873